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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.06.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Türkiye ve Belarus'ta mantar türü araştırması yapılacak

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Türkiye ve Belarus'ta mantar türü araştırması yapılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk'un hazırladığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) destekli proje ile Türkiye ve Belarus'taki doğal koruma alanlarında ağaç ve çalılarda gelişim gösteren mantarlar araştırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Selçuk’un hazırladığı 550 bin lira bütçeli "Kazdağı ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkları Örneğinde Türkiye ve Belarus'un Doğal Koruma Alanlarında Bulunan Orman Ağaç ve Çalıları Üzerindeki Mikrofungusların Biyoçeşitliliği" projesini desteklenmeye değer buldu.

TÜBİTAK ve Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ortak araştırma projeleri kapsamında hazırlanan proje ile Türkiye ve Belarus'ta bulunan ağaç ve çalılarda gelişim gösteren mantarlar üzerinde tür tespiti yapılacak. 

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Faruk Selçuk, mantar türlerinin araştırmasında Belarus Temel Araştırmalar Vakfı ile ortak çalışma yapılacağını ifade etti. 

Belarus Belavezhskaya Pushcha Milli Parkının Avrupa’nın en önemli milli parklarından biri olduğunu ve orman vasfı taşıdığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki Kazdağları ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkı'nda bulunan ağaç ve çalılar üzerinde gelişim gösteren mantarlar üzerinde inceleme yaparak tür tespitinde bulunacağız. Yaşadığımız yüzyılın en ciddi küresel tehditlerinden biri olan iklim değişikliği, dünya genelindeki korunan alan yönetiminin temel varsayımlarına ve geleneksel stratejilerine meydan okumaktadır. Mantarların göçü, tehlikeli türlerin birikimi ve tehdit altındaki bitki türlerinin ortadan kalkması gibi durumları meydana getirmektedir ve de bu durum orman ekosistemlerinde istikrarı bozmaktadır. Bizim buradaki amacımız bu durumu net bir şekilde ortaya çıkararak bunlarla ilgili ileride yapılabilecek stratejilere dikkat çekmek, yetkilileri bu konuda bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır."

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