Türkiye iş dünyasını dijital dünyaya taşımayı hedefliyor
Global ara bağlantı ve veri merkezi şirketi Equinix, veri merkezi üzerinden gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan, geliştirilmiş bağlantı opsiyonlarının açılışını duyurdu.
İleri teknoloji hizmetlerine duyulan ihtiyacı, dijital dönüşüm ve müşteri talepleri yönlendiriyor. Dolayısıyla işletmeler için stratejik bulut bilişim hizmetleri ve ağ hizmetleri sağlayıcıları arasındaki global bağlantı, iş dünyasında başarılı olmak için büyük önem taşıyor. Equinix’in 2019 Global Interconnection Index (GXI) ve ilgili bağımsız anket çalışmasının bulgularına göre anketi yanıtlayan Türkiye’deki yetkililerinin yüzde 75’i, şirketlerindeki iş kollarının daha büyük bir bölümünü bulut üzerine taşıyacağını belirtiyor. Türkiye’deki BT profesyonellerinin yüzde 18’i ise şirketlerinin gelecekte öncelikle bulut bilişim hizmet sağlayıcıları ile bağlantı kurmaya ihtiyacı olacağını düşünüyor.
İstanbul’u verinin devler ligine çıkaran bu yeni gelişmeyle ilgili açıklamada bulunan şirketin Türkiye Ülke Müdürü Mehmethan Şişik şöyle konuştu: “ECX Fabric'in İstanbul veri merkezinden de devreye girmesi, Türkiye’deki yerleşik işletmelere bulut bilişim hizmetlerine erişebilmenin tüm avantajlarını sunarken işletmelerin dijital dönüşümü için en uygun şekilde konumlanmalarını sağlar. ECX Fabric, işletmelerin yanı sıra ağ ve bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarının da dünyadaki dağıtık altyapı ve dijital ekosistemlerine direkt, güvenli ve dinamik bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyor. Bu durum da Türkiye’deki kendi kullanıcı ekosistemlerini inşa etmelerini mümkün kılıyor.”
Equinix Ara Bağlantı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bill Long ise gelişmeye dair şunları söyledi: “Vizyonumuz, Platform Equinix'i global işletmeleri dijital uç (edge) konumlarında birbirine bağlayan ve birleştiren global bir platforma dönüştürmek. Bu yetenek, bugün birçok işletme, bulut bilişim ve ağ hizmeti sağlayıcısının dijital dönüşüm çabaları için kritik bir öneme sahiptir. Genişletilmiş ECX Fabric global bağlantı fonksiyonumuz sayesinde müşterilerimiz, artık hizmet sağlayıcıları ve global dijital altyapılar arasında, işlerinin ihtiyaç duyduğu her yerde, dünyanın herhangi bir yerinde ve istedikleri zaman, istedikleri kişiye tek bir özel bağlantı üzerinden erişebiliyorlar."
ECX Fabric, Platform Equinix üzerinde yer alan dağıtık altyapı ve dijital ekosistemlere direkt, güvenli ve dinamik global bağlantı sağlıyor. Artık İstanbul'da da erişilebilen ECX Fabric, herhangi bir işletmenin kendi dağıtık altyapısı ile herhangi bir şirketin Platform Equinix'teki dağıtık altyapısı arasında bağlantı kurmasını sağlayabilecek, isteğe bağlı, SDN özellikli bir bağlantı hizmeti olarak Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların dijital dünyadaki açılımını güçlendirecek.
Genişletilmiş ECX Fabric global bağlantı işlevi, veri merkezinden veri merkezine bağlantılar için birincil bağlantı veya mevcut MPLS ve Ethernet tabanlı ağların tamamlayıcısı olarak kullanılabiliyor. ECX Fabric, metro ağlar arasında gerek yedek bağlantılar oluşturulmasını, trafikteki dönemsel artışların esnek bir şekilde yönetilebilmesini ve yüksek bant genişliği gerektirebilen kısa dönemli projelerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.
ECX Fabric ayrıca müşterilerin Platform Equinix'teki Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure ve Google Cloud Bulut Bilişim Hizmetleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük bulut bilişim hizmet sağlayıcılarına erişimlerini kolaylaştırıyor. Equinix, dünyanın önde gelen bulut bilişim hizmetleri sağlayıcı şirketlerine doğrudan erişimi sağladığı için ECX Fabric ile müşterilerin çoklu bulut ağ bağlantısıyla ilgili zorluklarını aşmak için ideal bir çözüm sunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle