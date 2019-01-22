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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

"Türkiye için güçlü siber güvenlik altyapısı şart"

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"Türkiye için güçlü siber güvenlik altyapısı şart"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Kritik altyapılarda yaşanacak bir kesinti ülke çapında travmalar oluşturabileceğinden, büyük hacker grupları, terör örgütleri, hatta bazı devletlerin kurduğu özel birlikler çeşitli çalışmalar yapmakta. Yaşanmış bu örneklerden ders alıp, güçlü bir Türkiye için siber güvenliği sağlanmış güçlü altyapılar kurmamız ve sürekli teyakkuzda olmamız şart." dedi.

HAVELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğiyle düzenlenen, yazılım test teknolojileri temalı "2. Teknoloji Sohbetleri"nin açılışında konuşan Sayan, teknoloji sektörünün baş döndürücü hızla geliştiğine işaret etti.

Sayan, Türkiye'nin, geçmişi, insan kaynakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.

Dünyanın, nesnelerin internetiyle birbirine bağlandığını, gelecekte birçok alanda makine ve robotlarla çalışılacağını anlatan Sayan, yazılım testlerinin bu anlamda işleri kolaylaştıracağını belirtti.

Batı'da Endüstri 4.0, Türkiye'de "Milli Teknoloji Hamlesi" diye adlandırılan bu dönüşümün kalkınma ve büyümenin baş aktörü olduğunu dile getiren Sayan, "Bunca sorumluluk yüklediğimiz teknolojiler ve ürünler gerçekte ne kadar güvenli? Kanıksadığımız teknolojik imkanlar sandığımız kadar hatasız çalışıyor mu? Bu soruların cevabını vermemiz gerekiyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin giderek yaygın kullanılmasıyla birlikte siber güvenlik uygulamalarının da aynı şekilde geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Siber güvenliğe verdikleri öneme değinen Sayan, milli siber güvenlik stratejisi hazırlarken, kişisel verilerin mahremiyetine yönelik ulusal stratejilerden de bahsedilmesi gerektiğini anlattı.

Sayan, sonuçları bakımından yıkıcı etkiler doğurabilen siber tehditlerin enerji, su, haberleşme, ulaştırma, bankacılık, finans gibi kritik altyapıları ve sistemleri hedef aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kritik altyapılarda yaşanacak bir kesinti ülke çapında travmalar oluşturabileceğinden, büyük hacker grupları, terör örgütleri, hatta bazı devletlerin kurduğu özel birlikler çeşitli çalışmalar yapmakta. Yaşanmış bu örneklerden ders alıp, güçlü bir Türkiye için siber güvenliği sağlanmış güçlü altyapılar kurmamız ve sürekli teyakkuzda olmamız şart. Güvenli siber ortamı oluşturamayan ülkelerde dijital dönüşümün istenilen oranda gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. İşte yazılım test teknolojileri tam olarak bu tip kaygıları gidermek için hayatımıza yerleşmiş durumda."

Yazılımcıların oyun üretimi ve ihracatında çalışması gerektiğini belirten Sayan, "2018'de Türkiye'nin oyun ihracatı 1 milyar doları aşmış durumunda. 2019 için de hedefimiz 2 milyar dolar. Burada hepimize görevler düşüyor. Gelin bu bayrağı yukarıya taşımaya devam edelim." diye konuştu.

"Yazılım sadece kod yazmak değil"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da yazılımın sadece kod yazmaya indirgenemeyeceğini söyledi.

Yazılımın fonksiyonları kadar kalitesi, sunduğu güvence, yük altında çalışma ve siber güvenlik unsurlarının da önem taşıdığını vurgulayan Atalay, tüm bunların yazılım test faaliyetleriyle değerlendirilebileceğini belirtti. 

Atalay, yazılım faaliyetlerinin standartlara uygun yapılması halinde Türkiye için çok önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

TRTest AŞ Genel Müdürü Bilal Aktaş ise Türkiye çeşitli sanayi alanlarında ürünler ortaya koydukça test ihtiyacının da artmaya başladığını dile getirdi.

Gelinen noktada her bir ürün ya da proje için ayrı ayrı kurulan test altyapılarının konsolide edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Aktaş, şirket olarak kamu ve özel sektördeki test altyapılarının mükerrer hale gelmeden, etkin şekilde değerlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

 

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