Türkiye genelinde Google'da en çok yapılan aramalar
Google'da Türkiye genelinde 30 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında en çok neler arandı? İşte Google'ın en çok arananları...
1. Berat Kandili
2. Muharrem İnce
3. Hıdırellez
4. Georges Méliès
5. Anneler Günü
6. 1 Mayıs
7. Deniz Gezmiş
8. YSK seçmen sorgulama
9. Buse Varol, Alişan
10. Ankara’da sel
11. Çorum, mezarlıkta ağlayan kız
12. 3 Mayıs Türkçülük Günü
13. Emekliye bayram ikramiyesi 2018
14. ALES puan hesaplama
15. Bolu’da deprem
16. Temel Karamollaoğlu
17. Aamir Khan
18. Defne Samyeli, Cem Yılmaz
19. Abdüllatif Şener
20. İlhan Kesici
21. Ramazan 2018
22. Ebru Şahin, Tolga Sarıtaş
23. Kylie Jenner
24. Seda Yıldız
25. Fatih Portakal
26. Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu
27. SMA hastalığı
28. Rıza Kayaalp
29. Vecdet Öz
30. Demokrat Parti, ittifak
Yorumları Göster
Yorumları Gizle