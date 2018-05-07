Türkiye genelinde Google'da en çok yapılan aramalar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
07.05.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Türkiye genelinde Google'da en çok yapılan aramalar

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Türkiye genelinde Google'da en çok yapılan aramalar

Google'da Türkiye genelinde 30 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında en çok neler arandı? İşte Google'ın en çok arananları...

1. Berat Kandili

2. Muharrem İnce

3. Hıdırellez

4. Georges Méliès

5. Anneler Günü

6. 1 Mayıs

7. Deniz Gezmiş

8. YSK seçmen sorgulama

9. Buse Varol, Alişan

10. Ankara’da sel

11. Çorum, mezarlıkta ağlayan kız

12. 3 Mayıs Türkçülük Günü

13. Emekliye bayram ikramiyesi 2018

14. ALES puan hesaplama

15. Bolu’da deprem

16. Temel Karamollaoğlu

17. Aamir Khan

18. Defne Samyeli, Cem Yılmaz

19. Abdüllatif Şener

20. İlhan Kesici

21. Ramazan 2018

22. Ebru Şahin, Tolga Sarıtaş

23. Kylie Jenner

24. Seda Yıldız

25. Fatih Portakal

26. Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu

27. SMA hastalığı

28. Rıza Kayaalp

29. Vecdet Öz

30. Demokrat Parti, ittifak

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