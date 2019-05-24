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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.05.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

"Türkiye 'fintech'te dev markalar çıkaracaktır"

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"Türkiye 'fintech'te dev markalar çıkaracaktır"

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "Fintech alanında, milyar dolar değerlemeye sahip yerli dev şirketlerin çıkmasını bekliyoruz." dedi.

"Fintech" olarak adlandırılan finansal teknoloji sektörü son dönemde hızla gelişiyor. Finansal hizmetleri iyileştirmek adına teknolojiden yararlanan yeni finans endüstrisini kapsayan fintech, dünyada müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. 

Canko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fintech alanında Türkiye'deki yatırımların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ancak son yıllarda bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini söyledi. Ülkenin yetenekli iş gücüne ve yapıcı bir finans sektörüne sahip olduğunu belirten Canko, gelecek yıllarda tablonun hızla değişerek fintech yatırımlarında da arzulanılan seviyeye ulaşılacağına inandığını bildirdi. 

Türkiye'de güçlü bir bankacılık sektörü bulunduğunu kaydeden Canko, ülkenin, dünyanın örnek pazarlarından biri olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Fintech ekosisteminin sağlıklı büyümesi için son 2-3 yılda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Canko, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu çalışmaların devamını getirecek ve dünyanın önemli fintech merkezlerinden biri haline gelecektir. Yurt dışına açılan 'fintech'lerin sayısının artması ve Türkiye'den bu alanda milyar dolar değerlemeye sahip dev yerli şirketlerin çıkması da önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesini beklediğimiz gelişmeler arasında yer alıyor."

Birçok alanda yaygınlaşıyor

Yeni teknolojilerin kapladığı alanın giderek büyümesiyle "fintech"lerin odaklandığı alanlardaki çeşitliliğin arttığına dikkati çeken Canko, blok zincir, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber kişisel finans yönetimi, robot danışmanlar, müşteri hizmetleri, dijital kimlik, sigorta gibi alanlarda da yeni çözümler geliştiren teknolojilerin arttığını ifade etti. 

Canko, finansal teknoloji şirketlerinin önemli bir kısmının bireysel ödemelere odaklandığını, bunun yanında para transferi, kredi, varlık yönetimi, kurumlar arası ödemeler gibi başlıkların da finansal teknolojilerin kapsadığı ve çözümler ürettiği alanlar arasında bulunduğunu anlattı.

"Bu alandaki iş birlikler potansiyeli açığa çıkaracak"

Türkiye'de fintech alanındaki potansiyelin açığa çıkabilmesi ve daha iyi kullanılabilmesi için 2016'da "FinTech İstanbul Platformu"nun kurulduğunu anımsatan Canko, "Türkiye'de fintech ekosisteminin büyümesi için çalışmalar yapan FinTech İstanbul Platformu, bu yıl küresel danışmanlık ve teknoloji devleri Ernst&Young, Mastercard ve Oracle'ın desteğini alarak gücünü artırdı. Ülkemizde bu alanda benzer iş birliklerinin sayısının çoğalması gerektiğine inanıyorum. Bu iş birlikleri, potansiyeli açığa çıkaracaktır." diye konuştu. 

Türkiye'de dijital bankacılık müşterilerinin önemli bir kısmının artık mobil cihazları tercih ettiğini belirten Canko, mobilleşen dünyada yeni girişimlerin, bankalara tamamlayıcı ve destekleyici hizmetler sunan finansal teknolojiler olduğunu söyledi.

Canko, kripto paralar ve finansal teknolojilerin de birbirinden bağımsız olmadığını, blok zincirin, finans dünyası başta olmak üzere pek çok sektörü kökten değiştireceğine inandığını vurgulayarak, "Bu alanı daha yakından tanımak ve gelecekte uygun iş tanımlarını ve rolleri belirlemek üzere denemeler, kavram kanıtlama çalışmaları da yapılıyor."  dedi. 

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