Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında
GeriTeknoloji Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
21.07.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet ile ilgili ölçümleme çalışmaları içinde en çok bilinen ve takip edilen çalışmanın, BM tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi olduğunu söyledi. 

İki yılda bir yapılan ölçümlemelerin 3 alt endeksin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplandığını belirten Turhan, söz konusu üç alt endeksin "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi" olduğunu anlattı. 

Turhan, tüm alt endekslerde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü. Bu noktada da hızlı bir yol alındı." diye konuştu.

Bakan Turhan, özellikle son 1,5 yılda, bürokrasinin azaltılması yol haritası kapsamında dijital hizmetlerin belirlenmesi, e-Devlet Kapısı'na entegrasyonu ve süreçlerin koordinasyonuna yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Bu yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığına dikkati çeken Turhan, "Bu süreçte, 4 defa Bakanlar Kurulunda gerçekleşen ilerlemelere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlıklarımızın, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve bilgi işlem başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey temsilcilerinin katıldığı 25'e yakın koordinasyon toplantısı yapılmış, bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir." diye konuştu.

Türkiye e-Devlette en hızlı gelişen ülkeler arasında

"Çevrimiçi hizmetlerde 6 yılda 53 sıra birden yükseldik"

Turhan, e-Devlet Stratejisi kapsamında hareket edilmesinin sonuçlarının BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde de görüldüğüne işaret ederek, endekse göre, Türkiye'nin e-Devlet konusunda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde, Türkiye'nin 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktığına dikkati çeken Turhan, "Ülkemiz 15 sıra birden yükseldi ve e-Devlet gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler arasında yer aldı. Çalışmada en büyük artış çevrimiçi hizmetler endeksinde oldu. Çevrimiçi Hizmetlerde ise 68'inci sıradan 29'uncu sıraya çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2012'de söz konusu listede 80'inci sırada olduğunu anlatan Turhan, 2014 yılında 71, 2016 yılında ise 68'e çıkıldığını söyledi.

Çevrimiçi hizmetlerde ise 2012'de Türkiye'nin 82'nci sırada olduğunu belirten Turhan, "6 yılda bu noktada tam tamına 53 sıra birden yükselerek dünyanın ilk 29 ülkesi arasına girdik." değerlendirmesinde bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

Google'ın 5 milyar dolar cezaya çarptırılması nelere yol açacak?

Nissan Leaf Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

LG V40 ThinQ ne zaman satışa çıkacak?