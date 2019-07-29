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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Türkiye Drone Şampiyonası Kapadokya Etabı sona erdi

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Türkiye Drone Şampiyonası Kapadokya Etabı sona erdi

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı Kapadokya’da sona erdi. Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yarışların finalinde birinciliği Alp Erol Evrendilek, ikinciliği Erdem Üstüner, üçüncülüğü Özgürcan Özçelik elde etti.

Kapadokya’da düzenlenen 3. ve son etabın ardından Türkiye Drone Şampiyonası’nın final yarışı İstanbul’da gerçekleştirilecek. Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının finalinde dereceye giren yarışmacılar, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki “Dünya Drone Kupasında” ülkemizi temsil edecek. 

Dünya mirası Kapadokya’da özel olarak hazırlanan parkurda Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilot, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla 2 gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edecekler. 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ İSTANBUL’DA 

Şampiyonanın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı-TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada “Bu gibi etkinlikleri çok önemsediklerini, Türkiye'nin havacılık alanında büyük atılımlar içinde olduğunu dile getirirdi. Şampiyonanın final heyecanın İstanbul’da yaşanacağını da ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yıl 32 ülkeden 64 farklı takımın katılacağı Dünya Drone Şampiyonası yine TEKNOFEST’in ev sahipliğinde yapılacak. Çok önemli bir organizasyon olan TEKNOFEST'in ilkini geçen yıl İstanbul'un yeni havalimanında düzenlemiştik ve 4 günde 560 bin kişi ziyaret etmişti. Bu özelliğiyle TEKNOFEST, dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başarmıştı. İkincisi düzenlenecek olan TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 6 günde 19 farklı teknoloji yarışmasında 10 binlerce gencimiz yarışacak. Roket yarışmalarından model uydu yarışmalarına, insansız hava aracı yarışmalarından, robotik yarışmalara kadar çok sayıda kategori var. Pek çok yarışmamız bilimsel temelli olmasına karşın drone gibi eğlenceli, biraz daha görsel ağırlıklı yarışmalarımız da var. Bizim düşüncemiz hayal eden, araştıran, geliştiren gençliğin, Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaştırmasıdır.” 

Türkiye Drone Şampiyonası üçüncü etabı Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi destekleri ve etap sponsorluğunda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, BAYKAR, Türk Hava Yolları ve Robit sponsorluğunda düzenlendi.

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