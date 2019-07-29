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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
29.07.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Türkiye Drone Şampiyonası başladı

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Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen şampiyonanın Ürgüp'te gerçekleştirilen üçüncü etabında 32 lisanslı pilot, sıralama turunda yarıştı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıralama turlarıyla başladı.

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen üçüncü etapta 32 lisanslı pilot, Kapadokya'nın dünya mirası güzelliklerinin arasında oluşturulan özel parkurda derece elde edebilmek için yarıştı.

Yarışmada hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar yer aldı.

Kacır: "TEKNOFEST, dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başarmıştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın final etabının İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yapılacağını ve dereceye girenlerin Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Bu gibi etkinlikleri çok önemsediklerini, Türkiye'nin havacılık alanında büyük atılımlar içinde olduğunu dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir organizasyon olan TEKNOFEST'in ilkini geçen yıl İstanbul'un yeni havalimanında düzenlemiştik ve 4 günde 560 bin kişi ziyaret etmişti. Bu özelliğiyle TEKNOFEST, dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başarmıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 6 günde 19 farklı teknoloji yarışmasında 10 binlerce gencimiz yarışacak. Roket yarışmalarından modern uydu yarışmalarına, insansız hava aracı yarışmalarından, robotik yarışmalara kadar çok sayıda kategori var. Pek çok yarışmamız bilimsel temelli olmasına karşın drone gibi eğlenceli, biraz daha görsel ağırlıklı yarışmalarımız da var. Bizim düşüncemiz hayal eden, araştıran, geliştiren gençliğin, Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaştırmasıdır."

Kervancı: "Ürgüp'ün muhteşem doğasını dahil etmek istedik"

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı, 4 etaptan oluşan şampiyonanın üçüncü etabını Ürgüp'te gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etapların sonunda ilk 3'e giren yarışmacıların Türkiye Drone Milli Takımı'nı oluşturacağını ifade eden Kervancı, "İnsanları bu sporla tanıştırmak amaçlı yola çıktık ve bu organizasyonu hayata geçirdik. Bu pisti belirlerken Ürgüp'ün muhteşem doğasını da dahil etmek istedik. Pistte belirli engeller var. Bu engelleri teker teker aşarak en iyi süreyi yapan arkadaş üst sıralardaki yerini alacak." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise doğa ve teknolojinin harmanlandığı böyle önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kapadokya bölgesinin her dönem ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan önemli bir destinasyon olduğunu anlatan Aktürk, "Sosyal, kültürel, jeolojik ve doğal yapısıyla Kapadokya'nın incisi Ürgüp'te teknolojiyle doğayı birleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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