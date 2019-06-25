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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.06.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Türkiye Drone Şampiyonası 2. Etap mücadelesi Çanakkale'de

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Türkiye Drone Şampiyonası 2. Etap mücadelesi Çanakkale'de

Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Çanakkale-Ayvacık-Behram Yolu üzerinde ATİ Havacılık Köyü’nde 29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları 9-39 yaş aralığındaki drone kullanıcılarının nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Finalde dereceye giren yarışmacılar, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki Dünya Drone Kupası’nda ülkemizi temsil edecek. Dünya Drone Kupası’na dünyanın dört bir yanından gelen şampiyonlar katılacak. 

Çanakkale ATİ Havacılık Köyü’nde özel olarak hazırlanan parkurda pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etap yarışlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilot katılacak. Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edecekler.

DÜNYA DRONE KUPASI HEYECANI TEKNOFEST 2019’DA

İlk etabı Mersin Anamur Antik Kent’te yapılan ve ikinci etabı ATİ Havacılık Köyü’nde yapılacak Türkiye Drone Şampiyonası’nın diğer etapları yine Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak. Final yarışları ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zorlu etaplarda kabiliyetlerini sergileyerek Türkiye Şampiyonu olan pilotlar, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’teki Dünya Drone Kupası’nda yarışacaklar.

Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabı Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Çanakkale Valiliği, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ayvacık Kaymakamlığı, Ati Havacılık ve Barbarossa Hotel destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, BAYKAR, Türk Hava Yolları ve Robit Sponsorluğunda Çanakkale – Ayvacık ATİ Havacılık Köyü’nde düzenlenecek drone yarışları Çanakkalelilere heyecan dolu bir hafta sonu yaşatacak.

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