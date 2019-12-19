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Teknoloji
BBC Türkçe
19.12.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamadı

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Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamadı

İnternet arama motoru Google'a ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı YouTube ve Gmail gibi hizmetlere sabah saatlerinde Türkiye ve Balkanlar'daki bazı ülkelerde erişim sıkıntısı yaşandı.

İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görüldü.

Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandığı görülüyor. Erşimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaştı.

İnternet trafiğini gözlemleyen NetBlocs da, Google'ın yanı sıra Youtube ve Gmail'e de bazı ülkelerden girilemediğini duyurdu. NetBlocs, sorunun en yoğun etkilediği yer olarak Türkiye'yi işaret etti, sorunun hükümetlerin sansür girişimlerinden kaynaklanmadığını bildirdi.

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