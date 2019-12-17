TikTok’un uzun dönemdeki stratejisinden bahsedebilir misiniz? 2020’ye dair gelecek planlarınız neler?

İleriye dönük hedeflerimiz, harika bir ürün ve kullanıcı deneyimi sağlamaya devam etmek. Yerelleştirilmiş içeriklerin çeşitliliğini arttırmaya devam etmek ve herkesin platformumuzda güvenli, yaratıcı ve olumlu bir şekilde kendilerini ifade etmelerine izin vermek.

Daha fazla yerel işbirlikleriyle, çalışmalarımızı genişletiyoruz. Örneğin #mutfaksırları isimli kampanyamız çok başarılı oldu. Yerel kullanıcıların ne kadar güçlü bir şekilde katıldıklarını, Türk mutfağının otantikliğini ne kadar güzel ifade ettiklerini gördük.





2020 yılında da, TikTok’a yeni adım atan 100 kişiye uygulamayı tanıtan ve yaratıcı içerik üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir girişim olan; TikTok Yetenek Programı’nı başlatıyoruz. Programın ilk aşamasında içerik üreticileri komedi, spor, oyun, moda, yemek ve diğer popüler kategorilerde videolarını #benikeşfet etiketiyle paylaşacak. Bu videolar arasından seçilecek 100 kişi bu programa katılmaya hak kazanacak.

TikTok’un Türkiye’ye gelişi ve büyümesi hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye pazarıyla ilgili düşünceleriniz neler? Türkiye’de bu kadar popülerleşmesini neye bağlıyorsunuz?

Resmi olarak Ağustos 2018’de Türkiye’ye girdik.

TikTok’taki paylaşım, görüntüleme ve beğeni açısından değerlendirdiğimizde; Türkiye’den gelen günlük ve aylık katkılar oldukça yüksek. Türkiye, çok fazla yaratıcılığa şahit olduğumuz dinamik bir ülke. Türkiye’deki internet kullanıcıları da her zaman kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmenin yollarını arıyor. Sunduğumuz araç ve özellikleri çok iyi kullanıyorlar.

Bu durum, ülkeyi bizim için potansiyeli büyük bir pazar haline getirdi. Hatta şunu da söyleyebilirim; Türkiye, kullanıcı tabanı açısından en büyük pazarlarından biri. Biz de Türkiye’de olduğumuz için çok heyecanlıyız.





Türkiye bizim için yüksek potansiyel barındıran bir pazar. Şimdilik kullanıcılara ve uygulamaya odaklandık ama sürekli olarak yeni özellikler sunmak, ortaklarımız ve toplum için değer yaratan modelleri ve fırsatları araştırmak için çalışmalarımız sürüyor.

Artık uygulamanın da kendi fenomenleri çıkmaya başladı. TikTok bu isimleri belli dönemlerde topluyor mu?

İçerik üreticileri, TikTok’un çok önemli bir parçası. Onlara teşekkür etmek için bu tarz etkinliklere düzenliyoruz. Bugün de 2019’un ne kadar güzel geçtiğini kutlamak için yaptık. Bundan sonra da etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.

İlerleyen zamanlarda da daha önce Kızılay’la yaptığını gibi sosyal sorumluluk çalışmalarınız olacak mı?

Kesinlikle olacak çünkü TikTok’un bütün amacı, kullanıcıları pozitif etki yaratcak şekilde bir araya getirmek. Gelecek yıl da benzer işbirlikleriyle devam edeceğiz.





Türkiye’deki teknoloji yatırımları konusunda ne düşünüyorsunuz?

Teknoloji bizim için çok önemli çünkü kullanıcılarımızın ilginç ve eğlenceli içeriği en kolay şekilde hem üretmesini hem de tüketmesini istiyoruz.

Teknolojide birkaç önemli özelliğimizi anlatayım size.

İlk olarak TikTok'un uygulama içindeki kurgu araçlarının kullanıcıların uygulamadan ayrılmadan video klipleri kolayca kesmelerini, birleştirmelerini ve çoğaltmalarını sağlayan özelliğinden bahsedebiliriz. Ayrıca çekilen videoları bir sonraki seviyeye taşıyacak pek çok müzik, filtre, efekt ve artırılmış gerçeklik fonksiyolarını da içeriyor.

Bir diğer önemli özellik de kullanıcıların eğlenceli bulduğu içeriklerin önlerine gelmesini kolaylaştıran akıllı keşif sistemi. Kullanıcıların beğendikleri ve etkileşime girdikleri videolar arttıkça keşif sayfalarındaki videolar da kullanıcının tercihlerine göre uyarlanıyor. Bu ilgi alanına dayalı öneri sistemi, kullanıcıların yeni ve küresel bir izleyici kitlesi arasında keşfedilmesine de yardımcı oluyor.

TikTok’taki kullanıcı sayısı oldukça yüksek. Buradan baktığımızda TikTok aslında bir gelir modeli haline de geliyor. Bu aşamada para kazandırma açısından TikTok neler sunuyor?

TikTok’ta gelir reklam yoluyla oluyor. Belli ajans ve kuruluşlarla bir araya gelip, doğru iletişimi kurmak için çalışıyoruz. Bu kadar eğlenceli ve pozitif bir ortamda markaların kullanıcılarıyla bir araya gelmesi, bizim için son derece önemli.





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