Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.04.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!

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Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!

Ankara Çankaya’daki BİLSEM’de başlatılan “beyaz şapkalı hacker” projesi kapsamında, 12 çocuk yazılım, robotik kodlama, siber güvenlik gibi konularda eğitim alıyor. Eğitimci Saygın Özgür Öztunç, “Biz kapüşonlu, karanlık değil beyaz hacker’lar yetiştiriyoruz. Siyahlar gibi düşünüp yapacağı atakları bilip ona göre önlem alıyoruz” diyor

İdealist öğretmen Saygın Özgür Öztunç, 3 yıl önce Ankara Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) çocuklar için bir siber güvenlik eğitim programı geliştirdi ve “beyaz şapkalı hacker” projesi başlattı. Uzun araştırma ve takipler sonucu belirlediği 12 öğrenciyle beyaz hacker atölyesini kuran Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Öztunç, “Atölyeye 40 öğrenci ile başladık. İçlerinde iyi olanlarla devam ettik. Öğrencilerimizle aile gibi olduk. Yaşları küçük olmasına rağmen büyük başarılara imza atıyorlar” dedi.

‘PROJE TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK’

Gazete Habertürk'ün haberine göre her çocuğu uzun süre araştırdığını ve atölyeye dahil olmaları için ikna ettiğini belirten Öztunç, “Uzun yıllar hayalini kurduğum bir atölyeydi. Biz burada ilk önce sanal ortamda gerçekleşen olumsuz davranışları öğreterek ne ile mücadele edeceklerini gösteriyoruz. Sanal âlemde ince bir çizgi var. Sürekli kontrol altında çalışıyor ve etik değerler üzerinde sıkça duruyoruz. Biz kapüşonlu, karanlık hacker’lar değil beyaz hacker’lar yetiştiriyoruz. Bir binaya nereden, nasıl girileceğini en iyi hırsızlar bilir. Biz de siyahlar gibi düşünüp onların yapacağı atakları bilip ona göre önlem alıyoruz, almalıyız. Uygulamayı Türkiye geneline yaymayı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle genç, başarılı, beyaz hacker’lar yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Öztunç, beyaz hacker’ların yapay zekâ, yüz tanıma sistemlerinin çeşitli alanlarda kullanımı, web tasarımı, bilgisayar oyunlarındaki oyuncu modellemeleri, çift kamera ve tek formülle daha gerçekçi görüntü sağlama gibi konular üzerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye çekirdekten kendi hackerını yetiştiriyor

APAY ZEKÂ ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORLAR

9’uncu sınıf öğrencisi Yiğit Çolakoğlu: Başlarda merkeze 3 bilgisayarla geliyordum. Yapay zekâ, yüz tanıma ve web tasarımı üzerine kendimi geliştiriyorum. Saygın Hoca’m ve takım arkadaşlarımla birbirimize destek oluyoruz.

9’uncu sınıf öğrencisi Barış Akdağ: Bilgisayarla kendi kendime uğraşıyordum ve Saygın Hoca’mın desteğiyle takıma girdim. Şimdi çeşitli projelerle Türkiye’ye yararlı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.

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