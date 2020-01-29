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Teknoloji
Haber Giriş: 29.01.2020 - 07:32,Son Güncelleme:/

Türkiye bölgenin veri üssü olmaya aday

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Türkiye bölgenin veri üssü olmaya aday

Dün 28 Ocak Uluslararası Veri Güvenliği Günü olarak kutlanırken, Türkiye de sahip olduğu potansiyelle bölgenin veri üssü olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

Veri güvenliğinin önemini vurgulamak ve farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 28 Ocak'ta Uluslararası Veri Güvenliği Günü kutlanıyor. Yeni nesil teknolojilerin öncülüğünde süren dördüncü sanayi devrimi ve dijital dönüşüm, bireylerin ve kurumların en değerli varlığı haline gelen verinin etrafında şekilleniyor. Tüm dünya veri odaklı becerilerin belirlediği bir geleceğe hazırlanırken, Türkiye de sahip olduğu potansiyelle veri odaklı bir geleceğe ayak uydurmakla kalmayıp, bölgenin veri üssü olma hedefiyle bu geleceğe yön verebilecek ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Veri Güvenliği Günü'nde açıklamalarda bulunan Premier DC Genel Müdürü Caner Can, veri güvenliğinin öneminin günden güne arttığı ve değerinin anlaşıldığını ülkemizde, bu konuda tüm sektörlerin üzerine düşen görevi yapmak zorunda olduğunu belirtti. Can, “SadeceHosting'i kendi bünyemize kattık ve “SH” markası altında A'dan Z'ye yeniden yapılandırdık. Bu yapılandırmada özellikle veri güvenliğini ön planda tuttuk ve misyonlarımızın arasında yer verdik. Türkiye'nin önünde uzanan dördüncü sanayi devrimi yolculuğunda en temel veri yönetim ihtiyaçları arasında yer alan hız ve iş sürekliliğini, yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz hizmet anlayışıyla veri odaklı bir gelecekte yer almak isteyen tüm kullanıcılara sunmayı planlıyoruz” dedi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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