Türkiye, bilgi teknolojileri alanında BSH’ın dünyadaki merkezlerinden biri

itelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde; BSH Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Berke Menekli ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan ev aletleri ve beyaz eşya sektöründe dijital dönüşümün anlamını, sağladığı avantajları ve BSH Türkiye’nin itelligence’ın desteğiyle hayata geçirdiği Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) projesini anlattı.

Çekimleri itelligence Türkiye’nin Ataşehir’deki ofisinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın yaptığı Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde, BSH Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Berke Menekli, dünya genelinde 60 bin çalışanı ve 13 milyar cirosu bulunan BSH’ın en büyük üretim kampüsünün Türkiye’de olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye bir bölge merkezi. Dünyayı beş satış bölgesiyle yönetiyoruz. Türkiye; Ortadoğu ve Afrika’nın yanı sıra Ukrayna’dan Rusya’ya ve Kazakistan’a doğru giden bölgenin merkezi. Aynı zamanda bilgi teknolojileri anlamında da dünyadaki merkezlerimizden biri. Tüm bilgi teknolojileri hizmetlerini tüm dünyaya bu merkezlerden veriyoruz. Türkiye bilgi teknolojilerinin veri bilimi, analitik çözümleri, akıllı otomasyon çözümleri ve satış sonrası müşteri destek sistemlerinin olduğu alanlarda dünyada merkez olarak da çalışıyor” diye konuştu.

BSH’ın itelligence Türkiye’yle olan işbirliği süresinin 3 yılı geçtiğini belirten Menekli, “Fabrikalarımızda, Çerkezköy’de ve Ümraniye’deki ana merkezimizdeki ve Rusya’daki operasyonları destekleyen itelligence çalışanları var. Hem bölgemizde hem de globalde yaptığımız işleri itelligence’la beraber bir güç birliği içinde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Menekli, bu işbirliğinde itelligence Türkiye’yi tercih etmelerinin sebebini ise, “Hem montan hem de kapsam olarak böylesine büyük bir projede uçtan uca desten verebiliyor olması, bizim için belirleyici en önemli faktörlerden biri oldu. İkincisi ise ihalenin tamamlanmasının hemen ardından hayata geçirebileceğimiz bazı kazanımlar ve uzun vadeli gelişim imkanları sunmaları, büyük rol oynadı. Daha önceki referansları, oradaki stabilite ve verilen hizmetlerin belli bir kalite seviyesiyle yönetilmesinde gösterdikleri hassasiyete dair aldığımız referanslar bizim için önemli oldu” diye açıkladı.

Sürecin Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) projesiyle başladığını ifade eden Menekli, “Geldiğimiz noktada itelligence Türkiye, BSH bünyesinde akıllı otomasyon dediğimiz robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka alanlarının dünyadaki merkezi haline geldi. Aynı şekilde yeni bir teknolojiye ihtiyacımız olduğunda, itelligence’ın da korkmadan kaynak ayırabildiğini, yatırım yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını gördük. Dolayısıyla bu partnerlikten çok memnunuz” dedi.

“BSH PROJESİ TÜRKİYE’DEKİ BİR ÇOK BÜYÜK GRUBA ESİN KAYNAĞI OLABİLECEK BİR ÖRNEK”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış da itelligence Türkiye’nin aralarında BSH da bulunan müşterileriyle uzun soluklu projelerde yol arkadaşlığı yaptığını belirterek, hem yerelde hem de globalde birçok şirkete örnek olabilecek modeller geliştirdiklerini söyledi.

Dr. Danış şöyle devam etti: “Biz danışmanları vererek başladık işbirliğine. Yavaş yavaş bizim AMS dediğimiz modele kayıyoruz. Belli bir hizmet taahhüt ettiğimiz ve bunu yerine getirmek için bütün yapılanmayı birlikte koordine ettiğimiz bir yapı. Türkiye’ye de baktığımızda birçok büyük grupta bu yönde bir kayış var. Hem kullanıcıyı, hem IT’yi, hem de şirketleri biraz konfor alanının dışına iten bir durum bu. Kişilerden bağımsız, dokümantasyonuyla belli bir standarda oturttuğumuz bir yapı.”

itelligence’ın 2 yıl önce kurduğu kuluçka merkezi hakkında da bilgiler veren Dr. Danış, “Blockchain, yapay zeka, RPA gibi konularda yatırım yapmaya başladık. Şu anda baktığınızda 20 kişilik sadece bu konular üzerine yoğunlaşmış bir ekibimiz var. Bunlar konsept olarak var ama bunları uygulanabilir hale getirmek için de bir yol arkadaşına ihtiyacınız oluyor. İşte buna en güzel örneklerden biri BSH. Çünkü bunlar için kafa kafaya verip modelleyebildiğimiz, dünyanın neresinden ne getirebiliriz, ne yapabiliriz diye konuştuğumuz bir şirket. Burada yaptığımız birçok şeyi de dünyaya anlattığımız bir örnek” diye konuştu.

16 Ekim Çarşamba saat 10.30’da Hürriyet TV’de yayınlanacak Dijital.İZ’in konukları Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış.