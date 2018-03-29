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    Turkcell'den şirket ve vakıf kuruluşu açıklaması

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 07:03 | Son Güncelleme:

    Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine, ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına, 'Turkcell Vakfı' adı altında vakıf kurulmasına karar vermiştir." açıklamasında bulundu.

    Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, ortak ödeme şirketi, yemek kartı şirketi ve vakıf kuruluşu hakkında bilgi verdi.

    Yazıda, şirketin Yönetim Kurulu'nca, şirketin bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin (TÖHAŞ) ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınacak faaliyet izni kapsamında, sistem işletmeciliği ve 6493 sayılı Kanun'un izin verdiği diğer faaliyetleri yürütebilmek amacıyla özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine karar verildiği bildirildi. 

    Yazıda, şu ifadelere de yer verildi:

    "Şirketimiz Yönetim Kurulu, TÖHAŞ'ın ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu ve/veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı ve nitelikli olarak yürütülmesi ve idareler tarafından yürütülen kamu hizmetleri yükünün bu yolla azaltmasına katkı sunulması amacıyla 'Turkcell Vakfı' adı altında vakıf kurulmasına karar vermiştir."

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