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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Turkcell'den işletmeleri dijitalleştirecek "e-Şirket" platformu

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Turkcell'den işletmeleri dijitalleştirecek "e-Şirket" platformu
Fotoğraf: iStock

Turkcell, iş uygulaması "e-Şirket" platformuyla dijitalleşme sürecine katkı sunarken, bir yandan da vergi ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getirmelerine imkan tanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce yürürlüğe giren yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşüm kapsamı genişletilerek 2020 yılı itibarıyla e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer mevcut e-belge uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Turkcell, e-dönüşüm platformu e-Şirket ile kurumların ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözüm sunuyor. 

İş uygulaması e-Şirket, işletmelerin finansal dönüşümüne de katkı sunarken, zamandan ve maliyetlerden tasarruf ettiriyor. Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ürünleri ile Office 365 ve Akıllı Faks entegrasyonundan oluşan Turkcell’in e-Şirket platformuna, Hızlı Giriş uygulaması sayesinde cep telefonu numarası ile şifre hatırlama derdi olmadan giriş yapılıyor. 

"Kurumlar dijitalleşerek rekabette bir adım öne geçecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell olarak şirketlerin her zaman yanında olduklarını, bu amaçla uçtan uca çözümler sundukları Dijital İş Servisleri şirketleriyle kurumların dijitalleşerek rekabette bir adım öne geçmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Bunun bir parçası olarak KOBİ'lerin vergi uyum süreçlerini dijital ortama taşımaları ve kolayca takip edebilmeleri için e-Şirket platformu ile çözüm sunduklarını aktaran Özata, "Bu sayede KOBİ’ler sadece süreçlerini dijitalleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda 2020 yılı ocak ayında zorunlu olarak hayata geçecek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne de uyum sağlayacak. Bundan sonra da sunacağımız yenilikçi çözümlerle ülke ekonomimizin lokomotifi konumunda olan KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm veriler Turkcell veri merkezlerinde saklanıyor

Verilen bilgiye göre, kurumların tüm verilerini Turkcell veri merkezlerinde saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesindehizmet sunuyor.

Bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışmaya başlayan e-Şirket platformunda tüm altyapı ve sistem yönetimi Turkcell tarafından yürütülüyor. Bu sayede e-Şirket kullanıcıları, bu süreçlerle vakit kaybetmeden tüm zamanını işlerine ayırabiliyor.

Turkcell e-Şirket'te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. Bir ay boyunca ücretsiz deneyimlenebilen platform, turkcellesirket.com adresinden satın alınabilirken, 0850 277 77 71 e-Şirket özel destek hattından da bilgi alınabiliyor. Bu döneme özel olarak müşterilere yüzde 30 ek kapasite sunularak platformun daha avantajlı kullanılması sağlanıyor. 

Turkcell e-Şirket, müşterilere şu hizmetleri sunuyor:

"Muhasebe ürünü ile hesap planı yönetimi, cari hesap yönetimi, alış-satış yönetimi, finans yönetimi, stok yönetimi, muhasebe yönetimi ve sabit kıymet yönetimi yapılabilir, mizanı, bilançoyu ve gelir tablosunu da içeren mali raporlar ve ayrıca ticari raporlar alınabilir. Fiş hareketleri, Muhasebe Yönetimi modülü ile yönetilebilirken, kasa, banka, çek, senet işlemleri Finans Yönetimi modülü ile yönetilebilir. Otomatik e-Dönüşüm Entegrasyonu kapsamında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri Alış-Satış Yönetimi modülü; e-Defter ürünü Muhasebe Yönetimi modülü ile yönetilebilir.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ile faturalar elektronik ortamdan gönderilir, alınır ve saklanır, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gerekli raporlamalar otomatik yapılır. e-Defter ile yevmiye defterinde ve büyük defterlerde bulunan tüm bilgiler elektronik ortamda yer alarak zaman damgası ile imzalanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve saklanır. e-İrsaliye ile tüm sevk irsaliyeleri elektronik ortamda oluşturulur, alıcısına iletilir, gelen e-irsaliyeler alınır ve saklanır. e-Bilet ile biletler elektronik ortamda oluşturulur, alıcısına iletilir ve detayları Gelir İdaresi Başkanlığı’na otomatik olarak raporlanarak oluşan belgelerin tümü saklanır. Akıllı Faks ile faks cihazına bağımlı olmadan, her yerden faks alıp gönderilebilir."

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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