Turkcell’de cihaz kiralama dönemi başladı
Şirketler artık Turkcell’den cep telefonu kiralayabilecek. Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.
Turkcell'in yeni hayata geçirilen cep telefonu kiralama çözümüyle şirketler dijitalleşmenin ilk adımı olarak cihazlarını kullanabilecek. Ayrıca cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın almak isteyen şirketlere de Financell ile Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.
Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti:
“Son olarak hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz."
Turkcell, başlattığı cihaz kiralama projesiyle birlikte kurumların ihtiyacı olan farkı markaların 20’den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek. Cihaz kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor. Aynı zamanda şirketler ihtiyaçlarına en uygun cihazlara kolayca ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30’a varan maliyet avantajına da sahip oluyor. Ayrıca çevreye duyarlı bu proje sayesinde kiralanan cihazların sonrasında geri dönüşüme de kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.
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