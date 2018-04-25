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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.04.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Turkcell'den ilk çeyrekte 501 milyon liralık net kar

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Turkcell'den ilk çeyrekte 501 milyon liralık net kar

Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde 501 milyon liralık net kar elde etti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ilk çeyreğini rekor gelir ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ile tamamladı.

Gelirlerini ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,5 artırarak çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, grup bazında 4 milyar 762 milyon lirayla tüm zamanların en yüksek 3 aylık gelirini elde etti. Bu dönemde FAVÖK, yüzde 44,4'lük artışla 2 milyar 22 milyona ulaşarak rekor kırdı. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki net karı ise 501 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, elde edilen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla öngörülen hedeflere doğru emin adımlarla hızla ilerlediklerini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde birçok önemli işe imza attıklarını aktaran Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 4,5G şebekemizde saniyede 1 gigabit'i aşan hızları sunabilir hale gelirken, Ukrayna'da 4G'yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Almanya'da Lifecell Europe'u ve GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde dijital servisler portföyümüzü Türkiye dışına taşıyacak Lifecell Ventures'ı uluslararası kamuoyu ile tanıştırdık. Lifecell Ventures üzerinden fizy, Dergilik ve lifebox'ı dış pazarlara açtık. Türkiye'de kendi marka kimliğimizi ve logomuzu modernleştirdik, mağazalarımızda dijital ve görsel dönüşümü tamamladık.

İstanbul'da düzenlediğimiz Yatırımcı ve Analist Günü'nde 3 yıllık stratejimizi ve yukarı yönlü güncellediğimiz finansal hedeflerimizi sunduk. Somut ve sağlam temellere oturttuğumuz dijital servislerle büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adımların karşılığını yılın ilk çeyreğinde hem gelir hem de FAVÖK'te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını elde ederek almaya devam ettik."

"Fiber abone sayısı 1,2 milyona ulaştı"

Kaan Terzioğlu, 2018'in ilk çeyreğinde Turkcell'in müşteri sayısını artırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu çeyrekte 155 bini faturalı olmak üzere 536 bin net mobil abone kazanarak 34,6 milyon mobil aboneye, toplamda da 37,3 milyon müşteriye ulaştık. Mobil müşterilerimizden ses, data ve en az bir temel dijital servislerimizi aktif olarak kullanıp çoklu oyunu tercih edenlerin oranı artarak yüzde 58,7'ye çıktı. Sabit tarafta ise fiber abonemiz 44 bin artarak 1,2 milyon oldu. Bu hizmetle TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 45,7'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, yılın ilk çeyreğinin, Turkcell'in dijital dönüşüm yolculuğunun yatırım kuruluşlarından uluslararası operatörlere kadar pek çok farklı kitle tarafından ilgiyle takip edildiği bir dönem olduğunu kaydetti.

Barselona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Lifecell Ventures'i dünyaya tanıttıklarını anımsatan Terzioğlu, bundan bir ay sonra, Almanya'da Turkcell Europe'u dijital operatör anlayışları çerçevesinde Lifecell Europe olarak yeniden tanımladıklarını bildirdi.

Terzioğlu, 4,5G'nin ikinci yılında Turkcell'in Türkiye'de canlı şebekede saniyede 1 gigabit hızın üzerine çıkan ilk operatör olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"4,5G hizmetinin ikinci yılını Mardin'de saniyede 1 gigabitin üstüne çıktığımız hız testiyle kutladık. 5G'ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde olan bu hızı ilk defa canlı şebekede sunmuş olduk. Aynı zamanda fiber şebekemizde saniyede 10 gigabite varan hızda internet erişimi sağlıyoruz. Altyapımızda ultra hızlara ulaşmak üzere yaptığımız çalışmaların, üniversite ve uluslararası kurumları da içeren geniş bir ekosistemle çalıştığımız 5G'nin kullanım modellerini geliştirme sürecine de katkısı olacağına inanıyoruz."

"3 yıllık hedeflerimizi yükselttik"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Turkcell'in Ukrayna'daki iştiraki lifecell'in, bu çeyrekte 2 bin 600 megahertz ve bin 800 megahertz ihalelerinin her ikisinde de 15 megahertz bant alarak ülkede abone başına en geniş LTE spektrumuna sahip olduğunu, 30 Mart itibarıyla da 4G hizmeti vermeye başladığını bildirdi.

lifecell'in Ukrayna'da 4G'yi sunan ilk operatör olduğunu aktaran Terzioğlu, "lifecell'in güçlü altyapısının müşterilerimize gerçek dijital deneyimi yaşatmak için sağlam bir temel olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Terzioğlu, gelecek 3 yılın finansal hedeflerini açıkladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"2018-2020 döneminde gelirde yılda ortalama yüzde 14-16 büyüme, yüzde 37-40 FAVÖK marjı ve lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını yüzde 18-16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artışa yeni UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini 4,5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz. 29 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısında hissedarların kararıyla 1,9 milyar TL temettü dağıtılması da onaylandı. Bu yılla birlikte 2010'dan bu yana net karımızın yaklaşık yüzde 60'ını temettü olarak dağıtacağız. Bu toplantıda aynı zamanda yönetim kurulumuzda ana hissedarımız Turkcell Holding'in 3 temsilcisinin yer alması sağlandı. Her iki kararı da hissedarlarımız açısından memnuniyetle karşılıyoruz."

Uluslararası yatırımcıların Turkcell'e duydukları güvenin geçen haftalarda ihraç ettikleri 10 yıl vadeli eurobond ile bir kez daha tescillendiğini vurgulayan Terzioğlu, "Küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiği ve dalgalanmanın oldukça fazla olduğu bu dönemde tahvil ihracımıza gelen 2 kat talep bizi gururlandırdı. İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda kote olan 500 milyon dolarlık 10 yıl vadeli eurobond'un kupon faizi sabit yıllık yüzde 5,80 olacak şekilde belirlendi. En son 2015'te 10 yıl vadeli eurobond ihracı gerçekleştiren Turkcell, o tarihten bu yana uluslararası piyasalarda bu denli uzun vadeli ihraç gerçekleştiren tek Türk şirketi oldu." değerlendirmelerini yaptı.

 

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