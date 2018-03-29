Turkcell Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasında şirketin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Şirketin hissedarı Turkcell Holding AŞ'nin teklifinin oylanması neticesinde mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Jan Erik Rudberg'in yerine Mustafa Kıral, Erik Jean Christian Antoine Belfrage'in yerine Hasan Tuvan Yalım ve Mehmet Bostan'ın yerine Ingrid Maria Stenmark'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiği belirtilen açıklamada, şirketin 2017 net dağıtılabilir dönem karından toplam 1,9 milyar TL'nin dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018'e kadar ödenmesine karar verildiği duyuruldu.