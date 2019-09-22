Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim iş ortaklığı
Turkcell ve yazılım üreticisi SAS, bulut bilişim alanındaki ortak vizyonlarını yansıtan pazar stratejisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. SAS ve Turkcell’in Bulut Bilişim İş Ortaklığı projesi, Turkcell’in dijital hizmetler platformunu SAS teknolojileri, SAS global deneyimi ve servis yetenekleriyle buluşturacak.
Turkcell Bulut'ta uygulanacak olan projede, şirketin sağladığı bulut altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki uzmanlığının yanı sıra SAS'ın analitik ve yapay zeka konusundaki çözümleri bir araya gelecek. Böylece son kullanıcılara gelişmiş analitik hizmetler ve yapay zeka temelli çözümler sunulacak. Projeyle ayrıca, kurumlara tüm analitik yaşam döngüsünü yönetebilecekleri, inovasyonu destekleyen ve yeni iş modellerini oluşturmalarına olanak sağlayacak yeni bir platform kurulacak. Türkiye'deki ileri analitik ve iş zekası ihtiyaçlarına da çözüm sunacak platformda ölçeklenebilir, gelişmiş faydalar içeren bir Analitik Pazar Yeri oluşturulması da hedefleniyor.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç şunları söyledi: “Turkcell ile bulut bilişimi alanında ortaklığa imza attık. Bu ortaklığın bir parçası olarak iş modellerini kurmak, teknik ve iş ekiplerini eğitmek ve geliştirmek ve pazarlama desteği sağlamak için önemli bir kaynak ayıracağız.”
Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyerek bir yandan veri merkezlerimize yatırım yaparken diğer yandan da bu verilerden değer yaratacak çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bulut bilişim teknolojilerine yaptığımız bu yatırımlarla hedefimiz kurumsal müşterilerimize çok özel avantajlar sunabilmek. SAS ile gerçekleştirdiğimiz “Bulut Bilişim İş Ortaklığı” sayesinde SAS’ın veri analitiği ve yapay zeka alanındaki uzmanlığından faydalanarak müşterilerimize dijitalleşme süreçlerinde destek sağlayacağız.”
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