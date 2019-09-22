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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.09.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim iş ortaklığı

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Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim iş ortaklığı

Turkcell ve yazılım üreticisi SAS, bulut bilişim alanındaki ortak vizyonlarını yansıtan pazar stratejisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. SAS ve Turkcell’in Bulut Bilişim İş Ortaklığı projesi, Turkcell’in dijital hizmetler platformunu SAS teknolojileri, SAS global deneyimi ve servis yetenekleriyle buluşturacak.

Turkcell Bulut'ta uygulanacak olan projede, şirketin sağladığı bulut altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki uzmanlığının yanı sıra SAS'ın analitik ve yapay zeka konusundaki çözümleri bir araya gelecek. Böylece son kullanıcılara gelişmiş analitik hizmetler ve yapay zeka temelli çözümler sunulacak. Projeyle ayrıca, kurumlara tüm analitik yaşam döngüsünü yönetebilecekleri, inovasyonu destekleyen ve yeni iş modellerini oluşturmalarına olanak sağlayacak yeni bir platform kurulacak. Türkiye'deki ileri analitik ve iş zekası ihtiyaçlarına da çözüm sunacak platformda ölçeklenebilir, gelişmiş faydalar içeren bir Analitik Pazar Yeri oluşturulması da hedefleniyor. 

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç şunları söyledi: “Turkcell ile bulut bilişimi alanında ortaklığa imza attık. Bu ortaklığın bir parçası olarak iş modellerini kurmak, teknik ve iş ekiplerini eğitmek ve geliştirmek ve pazarlama desteği sağlamak için önemli bir kaynak ayıracağız.” 

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyerek bir yandan veri merkezlerimize yatırım yaparken diğer yandan da bu verilerden değer yaratacak çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bulut bilişim teknolojilerine yaptığımız bu yatırımlarla hedefimiz kurumsal müşterilerimize çok özel avantajlar sunabilmek. SAS ile gerçekleştirdiğimiz “Bulut Bilişim İş Ortaklığı” sayesinde SAS’ın veri analitiği ve yapay zeka alanındaki uzmanlığından faydalanarak müşterilerimize dijitalleşme süreçlerinde destek sağlayacağız.”

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