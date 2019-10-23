Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisinin Turkcell şebekesinde kullanımına imkân tanıyacak senaryoların geliştirilmesi konusunda ‘iyi niyet anlaşması’ imzaladı.İki şirket, çeşitli sektörlerde farklı 5G kullanım senaryoları belirlemek üzere birlikte çalışacak.
Ericsson ve Turkcell, 5G teknolojisi ile farklı sektörlerde hayata geçecek olan yeni kullanım senaryolarının Turkcell şebekesinde kullanımına yönelik ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzaladı. İşbirliğine giden iki şirket, farklı sektörlerde çeşitli 5G kullanım senaryolarını birlikte geliştirecek. İyi Niyet Anlaşması imza töreni, 15 Ekim 2019 tarihinde Ericsson Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi’nde düzenlendi.
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda iş ortağımız Ericsson ile yeni bir iyi niyet protokolüne daha imza attık. Anlaşma ile 5G alanında özellikle sektörlerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.
Turkcell'le sürekli artarak devam eden işbirliğinin önemine dikkat çeken Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın, “5G teknolojisi, düşük gecikme süreleri ve yüksek hız kapasitesi sayesinde daha büyük fırsatlara, yenilikçi çözümlere ve uygulamalara olanak tanıyacak ve sektörlerin dijital dönüşümleri sayesinde yeni ek gelir kapıları aralanmasına imkân verecek.” dedi.
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