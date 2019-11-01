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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Turkcell, Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı

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Turkcell, Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı

Üçüncü çeyrek sonuçlarını Ankara’da açtığı Türkiye’nin en büyük veri merkezinde duyuran Turkcell, üçüncü çeyrekte müşteri bazına yarım milyondan fazla müşteri daha eklerken aynı dönemde 6,6 milyar TL gelir elde etti. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell, yeni açtığı veri merkezindeki 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştı. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in ulaşacağı beyaz alan kapasitesi 39 bin 500 metrekare olacak.

Türkiye’nin en büyük veri merkezi olma unvanına sahip olan Turkcell Ankara Veri Merkezi’nin açılışını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan açılış öncesinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına dair verileri de basın mensuplarıyla paylaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell’in grup bazında gelirleri 6,6 milyar TL olurken, FAVÖK 2,8 milyar TL’ye ulaştı; FAVÖK marjı ise 43,1 olarak gerçekleşti. Şirket net kârı geçen yıla göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL oldu. Bu sonuçlarla ilk dokuz ayda Turkcell Grubu yüzde 17,8 büyüme ile 18,5 milyar TL ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar TL FAVÖK’e ulaştı. Şirketin net kârı ise ilk 9 ayda 2 milyar 491 milyon TL oldu. 

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Müşteri odaklı stratejimizin ilk sonuçlarını almaya başladık, bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik; müşteri bazımıza net 526 bin mobil müşteri ekledik. Türkiye’deki toplam abone sayımız 37,3 milyona ulaştı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi müşterilerimizi odağımıza aldığımız yeni yaklaşımımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yapay zekâ da dâhil yenilikçi çözümler sunabilmemiz. Türkiye’de ilk ve tek olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan çözümümüz Superbox’ın kullanıcı sayısı bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştı. Bununla birlikte sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2,2 milyon oldu. Fiber internet hizmetiyle birlikte TV+ kullanan müşterilerimizin sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise %52,2’ye ulaştı” diye konuştu. 

2019 yılı başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisleri olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini hatırlatan Genel Müdür Murat Erkan, “Bu işkollarını hayata geçirdiğimiz yenilikler ile büyütüyor ve attığımız emin adımlarla hedeflerimize her gün daha da yaklaşıyoruz. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell ve Financell hızla büyüyor. Dijital iş çözümleri şirketimiz ile kurumsal taraf için yenilikçi yaklaşımla sunmaya başladığımız hizmetler çeşitleniyor.” dedi. 

Turkcell, Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı

Yerli ve milli ürünlerle desteklendi

44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasıyla da onaylandı. Ankara şehir merkezine 40, Esenboğa Havalimanı’na 90 kilometre uzaklıktaki veri merkezinin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Bu doğrultuda yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları tesiste hizmet veriyor. Bina girişini ise Türkiye’nin en büyük nehri Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı’nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor. 

“Kendi enerjisinin bir kısmını kendi üretiyor”

Turkcell’in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Murat Erkan, “Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz” dedi. 

SAYILARLA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ

Ø  30 MVA kurulu güç

Ø  1 MVA yenilenebilir enerji üretimi

Ø  44.150 metrekare kapalı alan

Ø  12.000 metrekare beyaz alan

Ø  Leed Gold ve Tier III uluslararası sertifikasyonlar

Ø  4750 kabinet

Ø  62.000 metre fiber

Ø  1.179 kamera

Ø  40.000 sensör

Ø  5.550 kamyon hafriyat

Ø  8.000 ton demir

Ø  61.500 metreküp beton

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