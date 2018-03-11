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    Turkcell Tepebaşı Plaza yeniden hizmete girdi

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Turkcell Tepebaşı Plaza tamamlanan tadilat çalışmalarından sonra yeniden hizmete açıldı.

    Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yenilenen ve yeniden hizmet vermeye başlayan Turkcell Tepebaşı Plaza, Turkcell bünyesinde yer alan belirli bölümlere ev sahipliği yapacak.

    Baştan aşağı yenilen bina, Turkcell'in merkez üssü olarak yıllarca kullanılmış, markanın sembollerinden biri olmuştu.

    Bina, yıllar boyunca Turkcell tarafından geliştirilen yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirdiği, yepyeni fikirlerin hayat bulduğu, dünyanın teknoloji önderlerinin ziyaret ettiği özel bir nokta olarak, kısa bir süre önce tamamlanan yenileme çalışmalarıyla çok daha modern bir hale getirildi.

    Çalışma alanları, toplantı odaları, sosyal alanları, sağlık ünitesi, spor salonuyla yepyeni bir iç tasarıma kavuşan binanın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla Levent'te yer alan Turkcell ofisindeki birimler, Turkcell Akademi, Turkcell Finansman AŞ, Turkcell Ödeme Hizmetleri AŞ, Kurumsal Satış, Network ve Kiralama birimleri Tepebaşı Plaza'ya taşınıyor.

    Tepebaşı lokasyonunu hizmete açan Turkcell, İstanbul'da Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell Maltepe Plaza ve Turkcell Kartal Plaza ile hizmet vermeyi sürdürecek.

    Etiketler: turkcell , tepebaşı , gsm
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