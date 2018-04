Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde Bakanı Özlü konuştu

Özlü, Turkcell Teknoloji Zirvesi'ndeki konuşmasında Sanayi 4.0 ve Akıllı Toplum 5.0'ın tüm hayatı kuşattığına işaret ederek, bir zamanların bilim kurgu konusu olan teknolojilerin, günümüzün değişmez gerçeği haline geldiğini söyledi

Geleceği konuşurken teknolojinin bugününün gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özlü, bunun yapılmaması durumunda eksikliklerin, zaafların görülmeyeceğini, geleceğin yanı sıra bugünün de kaybedileceğini anlattı.

Özlü, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik gibi kavramların başka dünyaların kavramları olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunlar artık günümüzün kavramları. Artık kurallar bu kavramlarla yazılıyor. Teknolojiyi konuşurken, günümüzün en önemli gerçeğini konuştuğumuzu biliyoruz. Dijital teknolojilerle bağlantılı olan bulut bilişim, büyük data, yeni sınai mülkiyet uygulamaları, algoritmalar, kodlamalar, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlar artık odaklanmamız gereken kavramlardır.

Bu yüzden hükümet olarak ve bakanlık olarak teknolojik dönüşümü tüm politikalarımızın merkezine koyduk. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefini belirlerken bu gerçeklerden yola çıktık. İleri sanayi ülkesi olma hedefimizi, teknoloji üssü bir ülke olma hedefimizle birleştirdik. Bu zirvenin vurgularından biri olan 'Türkiye yapar.' sesini güçlü bir şekilde haykırmak istiyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye herşeyi başarabilecek güçte. Türkiye yapar deyip bırakmayacağız, Türkiye'nin yapması için tüm taşları döşeyeceğiz, canla başla çalışacağız."

"Türkiye'nin petrolü teknolojidir"

Bakan Özlü, milli ve yerli üretim seferberliğinin her alanda karşılık bulmasının, bu kararlılığın bir yansıması olduğunu dile getirerek, büyük küçük demeden KOBİ'lerin teknolojik dönüşümü tamamlaması için çalıştıklarını anlattı.

Bu çerçevede verilen destek ve teşviklerden bahseden Özlü, 'İleri sanayi ülkesi Türkiye' hedefine yürürken, Araştırma-Geliştirme'yi ve inovasyonu, sanayi politikalarının olmazsa olmazı olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Özlü, bugün sayıları bin 37'yi bulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve 76 adet Teknopark, 311 Organize Sanayi Bölgesi ile teknoloji üretiminin önünü açtıklarını belirterek, yerli otomobili üretecek babayiğitlerin korkmadan ortaya çıktıklarını anımsattı.

Türkiye'nin otomobilde kendi markası ile büyük oyuncu olmak için yola çıkmasının bu inanç ve potansiyelle başarıldığının altının çizen Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"48 milyon kişinin her gün internete bağlandığı, 47 milyon kişinin sosyal medya kullandığı, her 10 evin 8'inin internet erişim imkanına sahip olduğu, her dört kişiden birinin internet üzerinden alışveriş yaptığı ülkemizde, bilişim merkezli teknolojileri çalışmalarımızın odağına koyuyoruz. Teknoloji tüm sektörlere ve hayatımızın her alanına dokunuyor, dolayısıyla teknolojinin sadece izleyicisi olmak gibi bir tercihimiz olamaz.Teknolojiyi sadece tüketen değil, aktif olarak üreten bir ülke olmak zorundayız, Türkiye teknolojiyi takip etmekle yetinen bir ülke olmayacak. Kendi insan kaynağımızla, kendi potansiyelimizle yüksek teknolojili ürünlere odaklanacağız."

İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracaklarını dile getiren Özlü, Türkiye'nin petrolünün teknoloji olduğunu dile getirdi.

Özlü, "Yapay zekanın Einstein'larını el üstünde tutacağız. Kesinlikle biliyorum ve inanıyorum ki Anadolu'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı yapay zeka, yazılım, kodlama, algoritma ile tanıştıracağız, nitelikli yazılımcılarımızı çok büyük projelerle himaye edeceğiz. Bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağını yetiştirmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.