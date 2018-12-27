Turkcell Superonline 'AKN'siz internet paket fiyatlarını açıkladı
Türk Telekom'un ardından bu kez Turkcell Superonline, 'AKN'siz internet paket fiyatlarını duyurdu. Tabloya bakıldığında bir abonenin taahhütlü olması kaydıyla 15 Mbps hız için 79.90 TL ödeme yapması gerekiyor. 100 Mbps hız söz konusu olduğunda ise bu fiyat 199.90 TL'ye çıkıyor.
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren internette AKN yani Adil Kullanım Noktası kaldırılıyor. AKN'nin kaldırılması, kullanıcıların 'sınırsız' yani 'kotasız' şekilde de internete erişim sağlayabileceği anlamına geliyor. AKN'nin kaldırılmasıyla birlikte operatörlerin abonelerine sundukları tarife ve fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Türk Telekom, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada tarifelerini açıklamıştı. Bugün ise Turkcell Superonline AKN'siz internet tarifelerini paylaştı.
Buna göre fiyatlandırma ise şöyle:
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