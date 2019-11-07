Turkcell sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi gerçekleştirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTurkcell sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi gerçekleştirdi
GeriTeknoloji Turkcell sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi gerçekleştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
07.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Turkcell sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi gerçekleştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turkcell sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi gerçekleştirdi

Turkcell, Ericsson ve Medical Park Hastaneleri ile birlikte 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle donatılan bir ambulansa bağlanıp uzaktan ultrason taraması yaptı. 5G üzerinden yapılan çağrı ve dokunsal eldivene gönderilen geri bildirim sinyalleriyle uzman hekimlere ambulanstaki görevliyi uzaktan yönlendirebilme imkânı sunan bu inovasyon trendi, sağlık sektörü için tanı süreçlerinde daha fazla hız vaat ediyor.

Turkcell’in Maltepe’deki 5G pilot şebekesi üzerinde ambulansta uzaktan ultrason taraması uygulaması gerçekleştirilerek, 5G’nin sağlık sektörüne getireceği yenilikler sergilendi. Medical Park Hastaneleri işbirliği ile yapılan gösterimde 5G pilot şebekesi üzerinden etkileşimli aramanın sağlık sektörü için gerçek hayatta nasıl kullanılabileceği bu inovasyon konsepti ile gözler önüne serildi. Ambulanstaki uzmana rehberlik eden geribildirim özelliğine sahip bir eldivenin kullanıldığı uygulamada, 5G pilot şebekesinden iletilen çağrı üzerinden ultrason tarama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında, IMS teknolojisi üzerinden doktor ile ambulans arasında HD ses ve yüksek kalitede görüntülü görüşme de sağlandı ve hastanın durumu hakkında daha detaylı bilgi alınabildi. 

En yeni teknolojilerin Türkiye’de hayat bulması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Ericsson iş birliğinde Medical Park’ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye’de yine bir ilk olan bu uygulama ile 5G teknolojisinin dikey sektör uygulama alanında yeni bir aşama daha kaydetmiş olmanın gurunu yaşıyoruz. 5G’nin sağlık sektörünün dijitalleşmesi için neler sunabileceğinin iyi bir örneğini bu çalışma ile ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, etkileşimli aramanın 5G ağlarındaki kullanım örneklerinden sadece biri. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile birlikte uzaktan destek, iş birliği ve yönlendirme gibi farklı alanlarda kullanım bulabilecek çok sayıda uygulama da mevcut. Önümüzdeki dönemde 5G’nin farklı sektörlerin dijitalleşmesine nasıl katkı sağlayacağı konusunda çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Farklı sektörlerde 5G’nin kullanım alanlarını belirlemek ve sektörlerin ihtiyaç duyacağı uygulamaları geliştirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Sağlık sektörü için geliştirdiğimiz bu inovasyon konseptinin sektörün geleceği için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu çözümümüzün tüm 5G kullanıcıları yararına ticari bir gerçek haline dönüşebilmesi için küresel telekom standartları ve daha kapsamlı cihaz ekosistemi açısından desteklenmesi gerekiyor.” 

Yapılan bu uygulama 5G teknolojisinin kullanıcılara, kurumlara ve sektörlere sağlayacağı dönüşümsel faydaların, sağlık sektöründeki önemli bir yansımasını açıkça ortaya koydu. Bu yeni konsept, doktorların kritik tanı sürecinde ilk müdahale aşamasını hızlandırmada çözümün bir parçası olmasını sağlarken, 5G teknolojisinin bu gibi birçok görev kritik hizmetin sunulmasında büyük önem taşıdığını ve bir mobil genişbant hizmet teknolojisinden çok fazlası olduğunu ispatlıyor. 

5G ile uzaktan ultrason taraması nasıl yapılıyor?

5G’nin düşük veri iletim gecikmesi özelliklerinden faydalanılan bu uygulamada ultrason probunun uzaktaki uzman doktor tarafından gerçek zamanlı yönetilebilmesi sağlanıyor. 5G çağrı ve ambulanstaki görevlinin giydiği geribildirim özelliğine sahip eldivenin kullanıldığı uygulamada 5G üzerinden hastaya kolayca uzaktan ultrason tarama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Uygulama sayesinde uzaktaki doktor, görüntülü görüşme ve joystick vasıtasıyla ambulanstaki uzmanının da yardımıyla hastayı daha hastaneye varmadan hızlı bir şekilde muayene ederek tanı koyup karar verebiliyor. 

Başarılı bir şekilde sonuçlanan uygulama, günümüz mobil çağrı hizmetinin 5G'deki değişimini sergileyen Ericsson'ın yenilikçi "etkileşimli arama" konseptine dayanıyor. VoLTE teknolojisi üzerine kurulu olan konsept, mobil ses oturumuna IMS (IP Multimedia Subsystem - IP Multimedya Alt Sistemi) veri kanalı ekleyerek mevcut HD sesli ve görüntülü arama hizmetlerinin yanı sıra insanlar ve nesneler arasında gerçek zamanlı etkileşime olanak tanıyor. Ayrıca günümüz mobil ses hizmetlerinin doğasında bulunan telefon numarası ile bulunabilme ve bağlanabilme, kimlik doğrulama, mobilite, oturum kontrolü, hizmet kalitesi, güvenlik ve sağlamlık gibi telekom değerlerinden de faydalanmaya devam ediyor. 

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle