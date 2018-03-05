Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Turkcell iştiraki Fintur, Azertel hisselerini devretti

    Turkcell iştiraki Fintur, Azertel hisselerini devretti

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 17:59 | Son Güncelleme:

    Turkcell'in iştiraki olan Fintur, sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel'deki paylarının tamamını Azintelecom'a 221,7 milyon avro bedelle devretti.

    Turkcell'in iştiraki olan Fintur, sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel'deki paylarının tamamını Azintelecom'a 221,7 milyon avro bedelle devretti.

    Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Turkcell'in sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu iştiraklerinden Fintur Holdings BV'nin (Fintur), sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret AŞ'deki (Azertel) paylarının tamamını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu bir kamu şirketi olan Azerbaijan International Telecom LLC'ye (Azintelecom) 221,7 milyon avro bedelle devrettiği bildirildi.

    Açıklamada, "Hisse devir sözleşmesinin imzalanması, hisselerin Azintelecom'a devri ve devir bedelinin Fintur'a aktarılması eş anlı olarak tamamlanmıştır. Fintur, finansallarımızda 'satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar' olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır." denildi. 

    Fintur'un pay sahiplerinin yüzde 41,45 oranında pay ile Turkcell ve yüzde 58,55 oranında payla Telia Company olduğu hatırlatıldı.

    Etiketler: turkcell , fintur , azertel
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri