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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.01.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Turkcell hattı olanlara çok önemli hotspot uyarısı

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Turkcell hattı olanlara çok önemli hotspot uyarısı

Turkcell hattı olanlar için yeni dönem başladı. Hotspot kullanmak isteyen kullanıcılar için şirketin sunduğu yeni opsiyonlar var. Hızlı Giriş adı verilen bu yeni sistem aboneler için ne ifade ediyor? İşte Turkcell'in yeni hotspot hizmeti hakkında bilmeniz gereken her şey...

Geçtiğimiz haftalarda hotspot kullanımında değişikliğe gidileceğini açıklayan Turkcell, yeni sistemi aboneleriyle paylaştı, kullanıma resmen sundu. Hızlı Giriş adı verilen sistem bakın aboneler için ne anlama geliyor?

Yapılan yeni düzenleme ile beraber internetini ücretsiz bir şekilde paylaşmak isteyen aboneler artık Hızlı Giriş sistemini kullanması gerekecek. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell, şunları söyledi:

 “Cep telefonlarından internet paketlerini paylaşan ses hattına sahip müşterilerimizin Hızlı Giriş teknolojisini kullanarak hotspot işlemlerini daha güvenli şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz uygulamayı devreye almaya başlamış bulunmaktayız. Müşterilerimizin hem internet kotalarını paylaşımlarını daha güvenli hale getirebilmek hem de kişisel verilerini korumalarına yardımcı olabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu ‘ek güvenlik katmanı’ sayesinde müşterilerimiz, internet kotalarını hiçbir ücret ödemeden güvenle paylaşabileceklerdir.

Bu kapsamda internetlerini paylaşmaya başlayan müşterilerimiz, kendilerine gönderilen SMS linki üzerinden Hızlı Giriş yaparak işlemlerine devam edebilirler.”

Kullanıcılar için hotspot kullanımının ek bir maliyeti olmayacak ve kendi mevcut internet tarifelerini kullanarak hotspot özelliğini kullanmaya devam edebilecekler. Bu noktada en önemli fark Hızlı Giriş adı verilen sistem üzerinden bu bağlantının kurulacak olması. Kullanıcılar dilerlerse hotspot paketleri de satın alabiliyor ve bu paketler sadece hotspot kullanımlarında geçerli olduğundan mevcut internet paketiniz kullanılmıyor. 

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