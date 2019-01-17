Turkcell hattı olanlara çok önemli hotspot uyarısı
Turkcell hattı olanlar için yeni dönem başladı. Hotspot kullanmak isteyen kullanıcılar için şirketin sunduğu yeni opsiyonlar var. Hızlı Giriş adı verilen bu yeni sistem aboneler için ne ifade ediyor? İşte Turkcell'in yeni hotspot hizmeti hakkında bilmeniz gereken her şey...
Geçtiğimiz haftalarda hotspot kullanımında değişikliğe gidileceğini açıklayan Turkcell, yeni sistemi aboneleriyle paylaştı, kullanıma resmen sundu. Hızlı Giriş adı verilen sistem bakın aboneler için ne anlama geliyor?
Yapılan yeni düzenleme ile beraber internetini ücretsiz bir şekilde paylaşmak isteyen aboneler artık Hızlı Giriş sistemini kullanması gerekecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell, şunları söyledi:
“Cep telefonlarından internet paketlerini paylaşan ses hattına sahip müşterilerimizin Hızlı Giriş teknolojisini kullanarak hotspot işlemlerini daha güvenli şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz uygulamayı devreye almaya başlamış bulunmaktayız. Müşterilerimizin hem internet kotalarını paylaşımlarını daha güvenli hale getirebilmek hem de kişisel verilerini korumalarına yardımcı olabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu ‘ek güvenlik katmanı’ sayesinde müşterilerimiz, internet kotalarını hiçbir ücret ödemeden güvenle paylaşabileceklerdir.
Bu kapsamda internetlerini paylaşmaya başlayan müşterilerimiz, kendilerine gönderilen SMS linki üzerinden Hızlı Giriş yaparak işlemlerine devam edebilirler.”
Kullanıcılar için hotspot kullanımının ek bir maliyeti olmayacak ve kendi mevcut internet tarifelerini kullanarak hotspot özelliğini kullanmaya devam edebilecekler. Bu noktada en önemli fark Hızlı Giriş adı verilen sistem üzerinden bu bağlantının kurulacak olması. Kullanıcılar dilerlerse hotspot paketleri de satın alabiliyor ve bu paketler sadece hotspot kullanımlarında geçerli olduğundan mevcut internet paketiniz kullanılmıyor.
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