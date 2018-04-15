Turkcell gelirinin yüzde 1'ini sosyal sorumluluğa ayırıyor

Akça, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sosyal sorumluluk alanında yürütülen kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Turkcell'in yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Türkiye’nin geleceğine değer katması, fırsat eşitliği yaratması ve sürdürülebilir olması kriterlerine göre belirlediklerini aktaran Akça,"Dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli öncelik olarak görüyoruz.Turkcell olarak gelirlerimizin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyoruz. Bu, karın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor. 30 Mart’taki Genel Kurul’da Turkcell Vakfı kurma kararını açıkladık. Önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları bu vakıf çatısı altında yürüteceğiz." diye konuştu.

“Üç yılda 10 bin çocuğa ulaştık"

Turkcell'in hali hazırda faaliyette bulunan sorumluluk projelerini sıralayan Akça, Engelsiz Eğitim Programı ile özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmayı ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Söz konusu projeye 2015’te başladıklarını anlatan Akça, programla engelli öğrencilerin eğitim ve istihdamına destek sunduklarını kaydetti. Akça programın çıktılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üç yılda 40 ildeki 80 okulda 10 binden fazla öğrenci hedeflendi. Toplam 84 okul ve 45 ile ulaşıldı ve üç yılda 10 bin çocuğa ulaştık. İstihdama katkı boyutuna baktığımızda 47 Özel Eğitim Merkezi’ndeki meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. 16 görme engelli okulundaki teknoloji sınıfı ve sağladığımız 2000 Braille baskılı kitap ile öğrencilere eğitim ve istihdam imkanı sunuyoruz. 20 işitme engelli okulunda ise bilgisayar sınıfları ve atölyeler kuruluyor.

Beyin felçli çocuklar (Serebral Palsi) için 2017’de Ankara’da Gökkuşağı İlkokulu’nda öğrencilerin fiziksel gelişimleri destekleniyor, ihtiyaçları olan tüm ekipmanlar kendilerine sunuluyor. Gökkuşağı İlkokulu kaynaştırma eğitim-öğretim yapan tek ve model bir okuldur. 2020’ye kadar 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."

“Geleceğin ‘Einstein’larına sahip çıkıyoruz”

Akça, Turkcell'in yürüttüğü Zeka Küpü Projesi'nin ise Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinden olduğunu söyledi.

Zeka Küpü Projesi ile üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırarak bu alanda meraklarını celbetmeyi ve yeteneklerini erken safhalarda keşfederek geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Akça, şunları kaydetti:

"Okullara akıllı tahta, 3D yazıcı, bilgisayar ve robotik ve elektronik malzemeden oluşan Zeka Küpü sınıfı oluşturuldu ve yüz yüze eğitim verildi. Robotik ve kodlama alanında katıldıkları organizasyonlarda üstün başarı gösteren Mardin Midyat Sivrice Ortaokulu, Gökçeada Rum Ortaokulu ve Kocaeli TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne özel sınıf ve eğitim programı organize edildi. 2 yılda 18 ilde 22 okula teknoloji sınıfı kuruldu, 500’den fazla öğrenci ve öğretmene 850 saat eğitim verildi. 20 bin BİLSEM’liye maker ve kodlama kiti dağıttık. Türkiye’nin en kapsamlı uzaktan öğretim sistemi aracılığıyla 5 bin öğrenciye 120 bin saat eğitim verildi.

2020’ye kadar sadece genel amaçlı teknoloji sınıflarını değil; uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitim ve donanımların sağlanması hedefleniyor. Hedef 30 bin kişiye ulaşmak. Dijital Zeka ile de dijital zorbalığa karşı çocukları korumaya yönelik bir eğitim programı sürdürüyoruz."

"Geleceği kadınlar yazacak"

Akça, Turkcell olarak 5 yıl önce "Geleceği Yazanlar" ile Türkiye'nin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirdiklerini ifade ederek, 2017’de “Geleceği Yazan Kadınlar” ile projemizi yeni bir aşamaya taşıdık." hatırlatmasında bulundu.

Turkcell'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile kadınları yazılım ve mobil uygulama geliştirmede, istihdam ve girişimciliği artırmayı amaçladığını anlatan Akça, "Toplam 18 ilden 1359 kadınla yola çıktık. Online ve yüz yüze eğitimler verdik. Proje geliştirme sürecine hak kazanan 664 kadından başarılı olan 100 kadın Turkcell bünyesinde istihdam edildi. Önümüzdeki dönemde başarılı projeleri Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini gerçekleştireceğiz. 2020’ye kadar bu projelerin ticarileşme aşamasında desteklenmesi, AppStore’da yayınlanması ve sürdürülebilirliği hedefleniyor." bilgilerini verdi.

"Dijital okullar inşa ettik, öğrencilerimizi geleceğe taşıdık"

Turkcell Eğitim Bursları kapsamında 2000 yılında Kardelenler Projesi ile fırsat eşitliği anlamında Türkiye’nin en uzun soluklu ve öncü sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Toplamda 100 bin burs ile on binlerce gencin meslek sahibi olmasına katkıda bulunduk. Okul Renovasyon Projeleri ile MEB ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin renovasyonunu gerçekleştirdik. Yarım asırdan sonra 2015’te açılan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi için teknoloji sınıfı oluşturduk. Ayrıca spor ve sosyal tesis de inşa ettik. 2020’ye kadar her yıl 10 bin lise ve üniversite öğrencisine ulaşmak.

GNÇYTNK ile Türkiye’deki başarılı üniversite öğrencilerini Turkcell çatısı altında mesleki olarak donatıyoruz. 3 yılda toplam 175 bin genç müracaat etti. İlk yıl 165, ikinci yıl 225 yetenekli mezun öğrenci aldık. Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olan Turkcell Akademi’nin dünyanın öncü kurumsal üniversiteleri ve öne çıkan eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleriyle çalışanlarımıza yurt dışı eğitim programlarına katılma olanağı sunuyoruz"

"GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler de Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla yine Turkcell Akademi tarafından hazırlanan bir eğitim programına dahil oluyorlar." diyen Akça sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda gençlere Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile eğitim alma, Cisco, Huawei, Nokia, Oracle ve Verscom gibi küresel markalarla özel programlara katılma şansı sunuluyor. Tüm bu sürecin ardından şirket ihtiyacına göre farklı bölümlerde görevlendiriyoruz. İşe başladıklarında 5 yıllık çalışan kadar deneyime sahip oluyorlar. Bu gençleri ülkemize hizmet etmek üzere bilgi ve tecrübeyle donatmış oluyoruz. Dikilen fidan gibi, yarın da meyve verecekler. Bu yıl 175 gencimizi alacağız. Turkcell bünyesinde yaklaşık 500 genç yetenek var ve 5 yıl sonra şirket çalışanlarının yüzde 20’si genç yeteneklerden oluşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Turkcell Teknoloji Enstitüsü’nü kurmak üzere görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde enstitüyü yeni akademik yıla yetiştirmek istiyoruz. Enstitünün yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olması planlanıyor. Amacımız Türkiye’de teknoloji laboratuvarı oluşturmak."

"13 bin Suriyeli çocuğa kodlama eğitimi vermeyi amaçlıyoruz"

Akça, 2011’den bugüne Türkiye'ye sığınan Suriyelilere teknoloji, ayni ve maddi yardım desteği sunduklarını belirterek, "Türkiye’deki 3,5 milyondan fazla Suriyelinin 1,7 milyonuna hizmet sağlıyoruz. Merhaba Umut Projesi Turkcell Akademi tarafından geliştirildi, ana dili Arapça olan bireylerin Türkiye’de yaşama adapte olabilmeleri için hayata geçirildi. Tüm operatör müşterilerinin erişebildiği uygulama ücretsiz hizmet veriyor." diye konuştu.

Dünyada alanında bir ilk olan uygulama ile Türkçe'de en çok kullanılan kelime ve ifadelerin Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe sesli çeviri, haber erişimi, resmi işlemler, sağlık, eğitim, seyahat, barınma hizmetleri, hastane, eczane, banka, cami, polis merkezi, otobüs durağı isim, adres ve yol tarifi gibi imkanların insanlara sunulduğunu söyleyen Akça, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde teknoloji merkezini hayata geçirdik. Çocuk ve gençlere özel Khan Akademi’nin Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içeriklerle Türkçe öğrenme olanağı sağlıyoruz. Kamp ayrıca yüksek hızda fiber internet hizmetinin ücretsiz olarak sunulduğu ilk merkez olarak farklı bir öneme de sahip.

2020’ye kadar kampta yaşayan 13 bin Suriyeli çocuğa kodlama eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerini 'Türkiye’nin geleceğine değer katması', 'fırsat eşitliği yaratması' ve 'sürdürülebilir' olması kriterlerine göre belirleyen Turkcell, dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli önceliği olarak görüyor."