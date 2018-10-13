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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.10.2018 - 17:59, Son Güncelleme:

Turkcell Gelibolu Maratonu yarın koşulacak

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Turkcell Gelibolu Maratonu yarın koşulacak

Çanakkale'de, "Barış için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu yarın koşulacak.

Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl tüm dünyada kutlanan "2018 Truva Yılı"nın önemli organizasyonu Turkcell Gelibolu Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Turkcell'in isim sponsorluğunda yapılan ve bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu gerçekleşecek. Organizasyonun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik maraton, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar, Alçıtepe köyünden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek.

Yarı maraton için ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlama düdüğü çalacak. Sporcular, parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, başladıkları yerde yarışı noktalayacak.

Yoğun katılımın beklendiği 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak. 

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödül 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre koşularının yanı sıra 9 yaş kategorisinde ilk üçe giren kız ve erkek koşucular, ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.

Öte yandan, iki yıl önce 10 bin fidanın dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, bu yıl 10 bin fidan daha eklenerek ağaç sayısı 30 bine çıkarılacak. Bununla birlikte maratona görüntülü sohbet ve anında mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek. 

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