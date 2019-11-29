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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.11.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Turkcell, en uzun mesafede 400 Gbps veri transferi gerçekleştirdi

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Turkcell, en uzun mesafede 400 Gbps veri transferi gerçekleştirdi

Turkcell genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attı. Edirne ve Gebze veri merkezleri arasındaki canlı şebekesi üzerinden tek taşıyıcı ile 400 Gbps veri transferi gerçekleştirerek, en uzun mesafede bu hıza ulaşabilen dünyanın ilk operatörü oldu.

Turkcell önceki gün Edirne ve Gebze veri merkezi arasında yeni teknolojilerle donatılmış canlı şebekesinde tek taşıyıcı üzerinde rejenerasyonsuz 400 Gbps veri transfer hızına ulaştı. Erişilen bu hızla sabit genişbantta en uzun mesafede veri transferini başarıyla gerçekleştiren dünyanın ilk operatörü Turkcell oldu. 

Ulaşılan hızla 17 adet HD filmi 1 saniyede indirmek mümkün

Turkcell’in ulaştığı bu transfer hızı 60 dakikalık toplam 17 adet HD kalitede filmin sadece 1 saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor. Huawei OptiX OSN 9800M24 ve NE9000 Router sistemlerinin kullanıldığı uygulamada, klasik sistemlerden farklı olarak 75 Ghz bant genişliğinde çalışan tek taşıyıcı teknolojisi sayesinde kanal kapasitesi dört kat artarak 400Gbps’a ulaşırken omurga kapasite verimliliği ise 2.5 katına çıktı.

Turkcell, en uzun mesafede 400 Gbps veri transferi gerçekleştirdi

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla şebekelerini bugünden 5G’ye hazırlamak için gerekli altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“5G ile hayatımıza girecek olan sanal gerçeklik uygulamaları, sürücüsüz araçlar ve akıllı şehir çözümleri gibi yeni nesil teknolojilerle yüksek veri hızı ihtiyacı en üst seviyeye çıkacak. Şebekemize dâhil ettiğimiz tek taşıyıcılı 400 Gbps kapasiteli kanallar ile hızla artan kapasite ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebileceğimiz görülmüş oldu."

Turkcell bu yıl Fransa’da düzenlenen Next Generation Optical Networking Global Konferansı’nda dünyanın önde gelen operatörlerini geride bırakarak “En İyi Küresel Optik Servis Sağlayıcı" ödülünü almıştı. Turkcell ayrıca 2016 yılında, çoklu taşıyıcılar üzerinden açılan süper kanal teknolojisiyle 1Tbps hız testini gerçekleştiren ilk operatör olmuştu.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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