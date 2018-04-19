Turkcell e-şirket'i hayata geçirdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
19.04.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Turkcell e-şirket'i hayata geçirdi

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Turkcell e-şirket'i hayata geçirdi

Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yeni hizmeti e- Muhasebe​, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşan Turkcell e-Şirket platformu ile kurumların dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell hayata geçirdiği yenilikçi iş uygulaması e-Şirket platformuyla işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkanı sunuyor. Turkcell e-Şirket platformu Muhasebe​, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor. 

Turkcell e-Şirket platformu, işletme maliyetlerini düşürüyor, zamandan tasarruf ettiriyor, şirketlerin çalışma hızını arttırarak onları daha dinamik bir yapıya kavuşturuyor. 6 farklı çözümü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket'te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor.

Şirketlerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi'nde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor. IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birincilik kazanan Turkcell e-Şirket, bulut üzerinde tek bir platformdan hizmet veriyor. 

Turkcell e-Şirket platformu  e- Muhasebe​, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.

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