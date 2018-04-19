Turkcell e-şirket'i hayata geçirdi
Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yeni hizmeti e- Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşan Turkcell e-Şirket platformu ile kurumların dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell hayata geçirdiği yenilikçi iş uygulaması e-Şirket platformuyla işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkanı sunuyor. Turkcell e-Şirket platformu Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.
Turkcell e-Şirket platformu, işletme maliyetlerini düşürüyor, zamandan tasarruf ettiriyor, şirketlerin çalışma hızını arttırarak onları daha dinamik bir yapıya kavuşturuyor. 6 farklı çözümü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket'te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor.
Şirketlerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi'nde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor. IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birincilik kazanan Turkcell e-Şirket, bulut üzerinde tek bir platformdan hizmet veriyor.
Turkcell e-Şirket platformu e- Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.
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