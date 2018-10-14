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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Turkcell Barış Ormanı sergisi açıldı

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Turkcell Barış Ormanı sergisi açıldı

‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu’nu Barış Ormanı Sergisi ile başladı. Start alanında açılan sergi, bu sene 10 bin fidan daha eklenerek büyütülen Barış Ormanı’nın yıl yıl gelişimini gösteriyor.

Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla saat 09.30’da startı verilen 42 kilometrelik maratonla başladı. Maraton öncesinde son üç senede 30 bin fidan ekilerek hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı için fotoğraf sergisi açıldı. Her sene 10 biner fidan dikilerek geliştirilen Barış Orman’ın adım adım gelişiminin fotoğrafların yer aldığı sergi, Turkcell Gelibolu Maratonu’nun start alanında sergilendi.

Barış Ormanı büyüyor

Turkcell Gelibolu Maratonu öncesinde konuşan Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonuna isimlerini vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Terzioğlu şöyle devam etti: “Maratonumuzun Çanakkale gibi dünya tarihine damga vurmuş bir coğrafyada yapılması, barış temamızla bire bir örtüşüyor. Bu yıl dördüncü senemiz. Ve ne mutlu bize ki Troya Yılı’nı, bu toprakların ruhunu yaşayarak kutlama şansına sahibiz. 2018 Troya Yılı’nda tüm dünyada daha çok ‘Barış’ olmasını diliyoruz.”

BiP’ten yapılan başvuru kadar fidan dikilecek

Kaan Terzioğlu, 10 bin fidan dikilerek oluşturulan Turkcell Barış Ormanı’na da değinerek, “İki sene önce Güzelyalı Bölgesi’ne 10 bin fidan dikerek oluşturmaya başladığımız ‘Barış Orman’ımızı sözümüzde durarak her sene büyüttük. Bu sene de 10 bin fidan daha dikerek, toplam ağaç sayısını 30 bine çıkarttık. Ayrıca BiP’ten maratona yapılan her başvuru kadar fidanı yine ormanımıza dikeceğiz. Bu orman, barış arzumuz gibi her sene daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

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