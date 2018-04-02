Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Turkcell Akademi Genel Müdürü Sezen'e ödül

    Turkcell Akademi Genel Müdürü Sezen'e ödül

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:

    Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde "Telekom ve Teknoloji Sektöründe Kadın Lider” ödülüne layık görüldü.

    Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Akademi’nin 11 yıldır yöneticiliğini yapan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Dünya İnsan Kaynakları Kongresi'nde (World HRD Congress) ikinci kez liderlik ödülünü aldı.

    Sezen, bu yıl 27'ncisi düzenlenen kongre kapsamındaki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve Teknoloji Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü.

    Sezen, daha önce de "İK'da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın İlk 50 Lideri" arasında gösterilerek ödül almıştı. Kongre kapsamında, Turkcell Akademi’ye ise "Yılın Eğitim Şirketi" ödülü verildi. 

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, kendisine takdim edilen ödül dolayısıyla gurur duyduğunu belirterek , dijital operatör olma vizyonuyla eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attıklarını kaydetti.

    Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarının takdirle karşılanmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu bildiren Sezen, şunları kaydetti:

    "Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma anlayışımız yer alıyor. Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bu ödül de bunca yıldır bu alana yaptığımız stratejik yatırımın bir yansıması. Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık.

    İlk başta kurumsal üniversite olarak yola çıktığımız Turkcell Akademi'nin içeriğini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik olarak geliştirdik. Bu kapsamda dünyanın en iyi üniversiteleriyle iş birlikleri gerçekleştirdik. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, platformumuzu büyütmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle 'insana' faydalı olmaya devam edeceğiz."

    Etiketler: Banu İşçi Sezen kimdir
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri