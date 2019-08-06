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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.08.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Turkcell 5G testi ile 2 Gbps üzeri hıza ulaştı

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Turkcell 5G testi ile 2 Gbps üzeri hıza ulaştı

Turkcell, BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden 5G teknolojisine sahip cep telefonlarına 5G sinyali verdi. İstanbul Tepebaşı Plaza’da yapılan test ile 5G destekli cep telefonu 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı.

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de yine bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi.

BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı.

Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Bu sayede gerçek 5G’nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu. Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.  

"YASAL DÜZENLEME GELİNCE KULLANIMA AÇILACAK"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk.

Bu testin gerçekleşmesinin önünü açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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