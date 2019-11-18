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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.11.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalar yarışacak

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Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalar yarışacak
Fotoğraf: A.A.

İlk kez düzenlenecek Açık Kaynak Hackathon Programı etkinliğinde, yazılımcıların 24 saat içinde geliştirecekleri Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamaları yarıştırılacak.

Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun ilk kez düzenleyeceği Açık Kaynak Hackathon Programı (AçıkHack) etkinliğinde, yazılımcılar 24 saat içinde Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalar geliştirecek.

Açık kaynak kodlu yazılımlara katkı sağlamak için düzenlenen AçıkHack, 30 Kasım-1 Aralık'ta Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Söz konusu etkinlikte 300 yazılımcının katılımıyla 24 saat içinde geliştirecekleri Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalarının yarışması bekleniyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikle Türkiye'de açık kaynak kod yazılımını geliştirmeyi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kodlama yarışması etkinliğin konusunun Türkçe dil işleme olduğunu belirten İbrahimcioğlu, katılımcıların bu alanda 24 saat içinde geliştirdikleri projelerin juri tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

İbrahimcioğlu, "Hackathon için Türkçe dil işleme konusunu seçmemizin sebebi dilin algoritmanın ruhu olmasıdır. Rahmetli Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi 'Türkçe matematiksel bir dil ve sonsuz üretim kapasitesine sahip'. Bu etkinlik yapay zekanın ve gelecek teknolojilerin ruhunda Türkçeyi barındırması adına çok değerli bir başlangıç olacaktır." dedi.

Yazılımcı sayısını 500 bine çıkarma hedefi

Etkinlikte açık kaynak ekosisteminin aktörlerinin de bir araya geleceğine dikkati çeken İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 100 binin üzerinde yazılımcı mevcut . Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarının karşılanması, teknoloji tabanlı girişimlerin oluşması ve desteklenmesi için bu sayının 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu, hem üniversitelerle yaptığı iş birlikleri hem de kuracağı okul sayesinde hedeflenen rakama ulaşılması için destek verecek. Ülkemizde açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesi ve kullanılmasını özendirmek, bu alanda farkındalık yaratmak için tüm üniversitelerle entegre çalışacak, yazılımcıların hem sayısını hem de niteliğini artırıcı faaliyetler düzenleyecek."

Birinciye Bilişim Vadisi'nde ofis

AçıkHack'e 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel ya da takım olarak www.acikhack.com adresinden başvuru yapabilecek.

Yarışmada ilk üçe kalanlara dizüstü bilgisayar hediye edilirken, birinciye Bilişim Vadisi'nde 1 yıl ofis kullanım imkanı sunulacak. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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