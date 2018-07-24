Türk Telekom’un toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk 6 ayındaki finansal ve operasyonel sonuçlarına hızlı büyüme, yüksek faaliyet karlılığı ve rekor abone kazanımı damga vurdu.

2018'in ilk 6 ayında yıllık yüzde 9,4 büyüme ile 9,6 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 21,6 artarak 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketin, etkin maliyet ve gider yönetimiyle geçen yılın ilk 6 ayına göre yıllık 4,1 puanlık iyileşme sağlayan FAVÖK marjı ise son 10 yılın ilk yarı dönemlerine kıyasla rekor artışla yüzde 41’e ulaştı.

Böylece yılın ilk yarısında elde edilen rekor yeni abone kazanımı, FAVÖK’teki güçlü büyüme ve FAVÖK marjındaki rekor yıllık artış, Türk Telekom’un operasyonel olarak oldukça başarılı bir yarıyılı daha geride bıraktığını ortaya koydu.

Türk lirasının dolar ve avro karşısında yılın ilk yarısında yaşadığı değer kaybı finansal sonuçlara etki ederek Türk Telekom’un güçlü gelir büyümesi ve faaliyet karı artışlarına karşın yılın ilk 6 ayında 832 milyon lira zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net karı yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

2018'in ilk 6 ayında 1,4 milyar lira yatırım

Ülke ekonomisine duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye’sine olan inancının göstergesi olarak yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türk Telekom, 2018'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,4 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk yarısı, Türk Telekom’un güçlü operasyonel sonuçlar kaydettiği bir dönem oldu. Yılın ilk yarısında abone kazanımında son 10 yılın en iyi performansını gösteren şirket, 1,9 milyon net yeni abone kazandı. Bu rekor abone büyümesiyle Türk Telekom’un toplam abone sayısı 30 Haziran 2018 itibarıyla 43,5 milyona yükseldi.

Bu dönemde şirketin sabit internet abone sayısı da 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk 6 ay performansı olan 438 bin net artışla 10,3 milyona çıktı.

Türk Telekom'un sabit ses abone sayısı, daha önceki 3 çeyrekte olduğu gibi yükseliş trendini sürdürdü. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana son 10 yılın en iyi ilk 6 aylık abone artışı olan toplam 370 bin net abone kazanımıyla 14,1 milyona ulaştı.

TİVİBU, rekor abone artışıyla ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi

Ev TV abonelerindeki artış, ivmesini devam ettirerek halka arzdan bu yana en yüksek ikinci çeyrek ve en yüksek ilk 6 aylık artış değerine ulaştı. Sayıları 1,5 milyona ulaşan Ev TV aboneleriyle TİVİBU EV, pazardaki 2 numaralı oyuncu konumunu güçlendirdi. Toplam ödemeli TV abone sayısı ise ilk 6 ay toplamında son 10 yılın en yüksek kazanımı ile 519 bin artarak 3,3 milyona yükseldi.

Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise yılın ilk 6 ayında 626 bin artışla 20,2 milyona yükseldi. Bir yıl önce yüzde 77 olan LTE nüfus kapsama alanı ise haziran sonunda yüzde 88'e ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’den yüzde 41’e yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık bazda yüzde 30 artışla 5,7 GB'a çıktı.

"Yılın ilk yarısına rekor abone kazanımları damga vurdu

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, 2018’in ilk 6 aylık finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, uzun vadede şirkete değer katacak istikrarlı ve karlı bir büyüme için öngördükleri stratejilerini başarıyla uygulamayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Yılın ilk yarısını, toplam abone sayılarındaki rekor artışın yanı sıra pek çok faaliyet alanında da rekor abone kazanımlarıyla kapattıklarını anlatan Doany, şunları kaydetti:

"2018’in ilk 6 ayında kazandığımız 1,9 milyon net yeni abonemizle birlikte toplam abone sayımızın 43,5 milyona yükselmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. 2018’in ilk 6 ayında yüzde 9,4 yıllık büyüme ile 10 milyar liraya yakın gelir elde ettik. Bu dönemde FAVÖK geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 21,6 artış sağlayarak 3,9 milyar lira oldu. Böylece FAVÖK marjı yüzde 41’e ulaştı. İkinci çeyrekte gösterdiğimiz güçlü performans ve tüm iş kollarındaki operasyonlarımızın başarısıyla tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı başardık. Tüm bu sonuçlar, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, stratejik girişimlerimizi uygulamaya geçirdiğimizde ne denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Güçlü bir ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın kalan yarısı için de iyimseriz.”

"Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta açtık"

Türk Telekom’un, Türkiye’nin teknolojik gelişimini gerçekleştirmek adına yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Doany, "Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,4 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdik. İstanbul Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak hem Türkiye’nin hem de bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle veri merkezi sayımızı yediye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde sektör adına yaşanan en önemli gelişmenin, sabit elektronik iletişim altyapısının paylaşımına dair diğer operatörlerle imzaladıkları iş birliği protokolü olduğunu vurgulayan Doany, şöyle devam etti:

"Bu protokol, herkes için eşit ticari sözleşme şartları altında ve bir zaman taahhüdü karşılığında tüm operatörler için uygun koşullar ile altyapının daha etkin kullanımının ve yeni yatırımların hızlandırılmasının önünü açacak. Diğer taraftan, yılın ilk yarısında başlattığımız aktif mobil paylaşım pilot projesinden de etkileyici sonuçlar almaya devam ediyoruz. Kapasite, kapsama, şebeke memnuniyeti ve bağlantı kalitesi gibi birçok göstergede tanık olduğumuz gelişmeler umut vaat ediyor. Aktif paylaşım modelini özellikle düşük nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerde yaygınlaştırmak için seçenekleri değerlendiriyoruz. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler için ise mevcut pasif paylaşım modelini diğer oyuncularla maliyet paylaşım usulüne göre uygulamayı değerlendiriyoruz. Sektör ve ülke menfaatleri doğrultusunda geliştirdiğimiz sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleri ile uzun vadede kazanan Türkiye olacak."

"Türkiye Basketbol Süper Ligi üç sezon boyunca TİVİBU’da"

Paul Doany, ödemeli TV pazarında ikinci sıradaki konumunu güçlendiren TİVİBU’nun içerik çeşitliliğini zenginleştirmeye devam ettiklerini belirterek, dönem içinde Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladıkları yayın hakları sözleşmesi kapsamında, Avrupa'nın en değerli 3 ligi arasında yer alan Türkiye Basketbol Süper Ligi ve All Star maçları ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası maçlarının tamamının gelecek üç sezon boyunca münhasır olarak TİVİBU’dan yayınlanacağını kaydetti.

Operatör bağımsız bir platform olan Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’nun, benzersiz Türkçe içeriği ile mobil kullanıcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çektiğini aktaran Doany, TAMBU’nun ilk bir yılında 6,6 milyon indirme sayısına ulaştığını ve en yakın rakibinden 2 kat daha fazla indirildiğini ifade etti.