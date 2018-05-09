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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
09.05.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Türk Telekom'un 5 bin çalışanı Spor Olimpiyatları'nda!

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Türk Telekom'un 5 bin çalışanı Spor Olimpiyatları'nda!

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunu canlı tutma amacıyla çalışan ve yöneticilerini, Türk Telekom Spor Olimpiyatları’nda buluşturacak.

4 gün sürecek müsabakalarda Türk Telekom ve grup şirketlerinden oluşan çalışan ve yöneticiler, 6 farklı spor dalında mücadele ederek zirve için yarışacak. 10-13 Mayıs'ta Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Spor Tesisleri’nde düzenlenecek müsabakalarda, çalışanlar Fair Play ruhu içerisinde sahada mücadele ederken farklı birim ve şehirlerdeki çalışanlar ile tanışma fırsatı bulacak. 

Türk Telekom Spor Olimpiyatları kapsamında düzenlenen karşılaşmalar futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç ve masa tenisi gibi branşlarda gerçekleşecek. Türk Telekom’dan 101 takım ile 683 çalışanın, iştirak şirketlerden 17 takımdan 123 kişinin yer aldığı olimpiyatlar, 4 gün sürecek ve final karşılaşmalarının ardından kazananlar 13 Mayıs’ta madalyanın sahibi olacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türkiye’nin dört bir yanındaki 34 bine yakın çalışanla telekom sektörünün en büyük ailesi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin kesintisiz ve kaliteli iletişimini sağlamak için durmaksızın ter döken Türk Telekom ve iştiraklerimizden Sebit, Innova, Argela, AssisTT ve Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanları bu kez takım ruhunu Spor Olimpiyatları’na taşıdı. Türk Telekom ailesini bir arada tutan motivasyonumuzu, düzenlediğimiz Spor Olimpiyatları etkinliğinde daha da güçlendirme fırsatını bulduk. Çalışan ve yöneticilerimiz aynı takımlarda mücadele etti. 4 gün süren karşılaşmalar, içerik ve katılımcı sayısıyla olimpiyatları aratmadı. Türkiye’nin en büyük özel şirket spor karşılaşmalarından biri olan bu eğlenceli etkinliğimizde aktif yaşam ve sportif ruhu yansıtan her bir çalışanımızla gurur duyuyoruz ."

Çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunun canlı tutulmasını hedefleyen Türk Telekom Spor Olimpiyatları 2013 yılından beri Türk Telekom yöneticileri ve çalışanlarını bir araya getiriyor. İş yerlerinde gösterdikleri azim ve başarıyı spor müsabakalarına yansıtmak için var gücüyle yarışan takımlar aynı zamanda eğlenceli bir turnuva geçiriyor.

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