Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr
GeriTeknoloji Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
31.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

Türk Telekom, 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2018 yılında, son 10 yılın en iyi yıllık abone kazanımını gerçekleştiren Türk Telekom’un yılsonu itibarıyla toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 4,3 milyon artışla 46 milyona yükseldi.

2018 faaliyet yılında yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 30,7 artarak 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı.

Türk Telekom, dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr elde etti. Öte yandan, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı Türk Telekom’un, gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yıllık bazda 1,4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net kârı, geçen yıla göre yüzde 39 oranında yüksek bir artışla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca şirket, 2018 yılında 2017’e göre yatırım harcamalarını yüzde 27 arttırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

2018’de Türk Telekom’un etkin operasyonel sonuçları abone rakamlarına da yansıdı. Toplam abone sayısı 46 milyona ulaşan Türk Telekom’un 2018 yılsonunda sabit internet abone sayısı 1,2 milyon yıllık net artış ile 10,9 milyona yükselirken fiber abone sayısı da 3,6 milyona çıktı. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, toplam 768 bin yıllık net abone kazanımıyla 14,4 milyona ulaştı.

Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise son 10 yılın en yüksek artış değeri olan 1,9 milyon büyüme ile 21,5 milyona yükseldi. Önceki yıl yüzde 83 olan LTE nüfus kapsama alanı ise yılsonunda yüzde 91'e ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yıla göre yüzde 35’ten yüzde 46’ya yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 31 artış ile 6,0 GB'a çıktı.

Türk Telekom’un 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: “2018 yılında ulaştığımız finansal sonuçlar; tüm faaliyet alanlarımızın dayanıklılığını ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlama konusundaki esnekliğimizi yansıtıyor. Yıl içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen faaliyet giderlerimiz ile yatırım harcamalarımızda verimliliğimizi arttırdık ve nakit akışı yaratılmasına odaklandık. Pek çok alanda son 10 yılın en iyi performanslarını göstererek rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarına imza attık.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?