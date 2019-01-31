Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

2018 faaliyet yılında yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 30,7 artarak 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı.



Türk Telekom, dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr elde etti. Öte yandan, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı Türk Telekom’un, gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yıllık bazda 1,4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net kârı, geçen yıla göre yüzde 39 oranında yüksek bir artışla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca şirket, 2018 yılında 2017’e göre yatırım harcamalarını yüzde 27 arttırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

2018’de Türk Telekom’un etkin operasyonel sonuçları abone rakamlarına da yansıdı. Toplam abone sayısı 46 milyona ulaşan Türk Telekom’un 2018 yılsonunda sabit internet abone sayısı 1,2 milyon yıllık net artış ile 10,9 milyona yükselirken fiber abone sayısı da 3,6 milyona çıktı. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, toplam 768 bin yıllık net abone kazanımıyla 14,4 milyona ulaştı.

Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise son 10 yılın en yüksek artış değeri olan 1,9 milyon büyüme ile 21,5 milyona yükseldi. Önceki yıl yüzde 83 olan LTE nüfus kapsama alanı ise yılsonunda yüzde 91'e ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yıla göre yüzde 35’ten yüzde 46’ya yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 31 artış ile 6,0 GB'a çıktı.

Türk Telekom’un 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: “2018 yılında ulaştığımız finansal sonuçlar; tüm faaliyet alanlarımızın dayanıklılığını ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlama konusundaki esnekliğimizi yansıtıyor. Yıl içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen faaliyet giderlerimiz ile yatırım harcamalarımızda verimliliğimizi arttırdık ve nakit akışı yaratılmasına odaklandık. Pek çok alanda son 10 yılın en iyi performanslarını göstererek rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarına imza attık.”