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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Türk Telekom'dan para ödüllü canlı bilgi yarışması "eleq"

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Türk Telekom'dan para ödüllü canlı bilgi yarışması "eleq"

Türk Telekom, tamamen kendi içinde geliştirdiği ve geçen ay uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandırıyor.

Türk Telekom tarafından düzenlenen basın toplantısında tanıtılan eleq uygulaması Türk Telekom abonesi olsun ya da olmasın dileyen herkes indirerek bilgi yarışmasına katılabiliyor.

Kodlaması, tasarımı ve içeriği özgün şekilde Türk Telekom bünyesinde geliştirilen eleq, Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU'nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor.

Kullandıkları GSM operatörlerinden bağımsız, uygulamayı indirip mobil cihazları üzerinden yayın saatlerinde uygulamaya giren tüm katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Günün ödülü, sorulan 10 soruyu doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor.

Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, yerli mobil canlı bilgi yarışması eleq üzerinde bir yıla yakın zamandır çalıştıklarını belirterek, "Türk Telekom olarak, tüm dünyada yeni oluşan mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde yerimizi alarak farkımızı ortaya koymak istedik. eleq'i, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela'da çalışan gençlerimizle yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak start-up mantığı ile hareket ederek geliştirdik." diye konuştu.

Demir, eleq’in ilk canlı yayınının 13 Eylül'de gerçekleştirdiğini aktararak, henüz hiç tanıtım yapmadıkları halde uygulamanın sadece kulaktan kulağa yayılarak bir aydan kısa sürede 12 bini aşkın katılımcı tarafından indirildiğini söyledi.

Yarışmada şu anda yaklaşık 5 bin kişinin canlı katılarak yarıştığını dile getiren Demir, "Öncelikli hedefimiz, belirli bir sayıda izleyici kitlesi oluşturarak mobil platform üzerinde televizyona alternatif bir mecra oluşturmak. Yıl sonuna kadar katılımcı sayısının birkaç yüz bini geçmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışmacı sayısı arttıkça para ödülleri de büyüyecek

Demir, kişi başına düşen ödül miktarını heyecan verici seviyelerde tutmak istediklerini belirterek, yarışmacı sayısı arttıkça belirlenen günlük ödül miktarını da arttıracaklarını vurguladı.Özgün bir soru setleri olduğunu dile getiren Demir, "Bilgin eleq’ten geçsin sloganıyla hayata geçirdiğimiz yarışmamız ile bilgi verirken eğlendirmeyi de amaçlıyoruz. Bu nedenle zaman zaman esprili soru ve cevaplar da oluyor." bilgisini verdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Sorularımızın tamamını kendimiz hazırlıyoruz. Bunu yaparken de kültürel hassasiyetlerimize ve etik değerlere saygılı olmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca depresif, can sıkıcı, moral bozucu, enerji düşürücü nitelikte sorulara özellikle yer vermiyoruz. Amacımız yarışmacıları sıkmak bunaltmak değil, genel kültürlerini artırırken aynı zamanda eğlenmelerini, hoş vakit geçirmelerini sağlamak ve bir topluluğun parçası olduklarını hissettirmek."

Türkiye'de cep telefonu kullanan yaklaşık 79 milyon mobil abone bulunduğunu aktaran Demir, yine 7,5 milyonu yüksek öğrenime kayıtlı 25 milyon öğrenci olduğunu ifade etti.

Yapay zekâya uyumlu üstün teknoloji

Demir, hedeflerinin başta öğrenciler ve gençler olmak üzere tüm mobil kullanıcılara ulaşmak olduğunu dile getirerek, eleq’in kalitesi ve tarzıyla benzerleri arasında kısa sürede ayrışacağını anlattı. eleq'in, mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde çok farklı bir yere sahip olacağını belirten Demir, "Teknolojik altyapısındaki fark ve oynama hızı gözle görülür şekilde hissedilecek ve sorularındaki özgünlük, formatındaki esneklik daha ilk oyundan itibaren kullanıcılar tarafından çok sevilecek." yorumunu yaptı.

Demir, aslında basit bir yarışmadan öte yeni bir yayın mecrası oluşturmak istediklerini belirterek, "Yapay zekâ ile uyumlu, hızlı ve üstün bir teknolojimiz var. Dinamik formatımız gereği, üyelerimizi şaşırtacak sürprizlerimiz, kişiye özel tekliflerimiz olacak. Yakın zamanda kuracağımız işbirlikleri ve sunacağımız farklı hizmetler ile üyelerimize kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi yaşatarak farkımızı ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Jokerler kazandırmaya yardımcı oluyor

Verilen bilgiye göre, yarışmanın başlama saati olan 20.00'den bir saat önce ve yarışma başlarken üye telefonlarına hatırlatma bildirimi geliyor.

Mobil cihazları üzerinden yarışma saatlerinde uygulamaya giren katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Toplamda 10 sorunun yer aldığı yarışmada yarışmacıların her soru için 10 saniye süresi bulunuyor. Bu süre sunucu soruyu okumaya başladığı anda devreye giriyor. Doğru cevabı veren yarışmacılar bir sonraki soruyu cevaplamaya hak kazanıyor.

Günün ödülü, 10 soruyu da doğru yanıtlayanlar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. Yarışmacılar hesaplarında biriken ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında ödülü talep etmeye hak kazanıyor ve ödül parası ilgili kişinin hesap numarasına yatırılıyor. eleq’in şu an için her gün saat 20.00’de olmak üzere günde bir yayını bulunuyor. Çok yakında ikinci bir yayın daha yaparak günlük yayın sayısını ikiye çıkarılacak. eleq, mobil cihazlar üzerinden mekan kısıtı olmadan katılınabilecek, eğlendirirken bilgiyi ölçecek ve bunları yaparken de para kazandırabilecek canlı bir bilgi yarışması. Dileyen herkes uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip oyuna katılabiliyor.

Arkadaşlarının yarışmaya katılmasına referans olan katılımcılar 1 joker hakkı kazanıyor. Yarışmacı, yanlış cevap verdiği bir soruyu doğruymuş gibi geçmesine olanak tanıyan Joker hakkını bir yarışmada sadece 1 kere kullanabiliyor. Final sorusunda joker kullanılamıyor.

Ayrıca yarışmanın sosyal medya hesaplarından her gün, o günkü yarışmada çıkacak bir soru hakkında ipucu veriliyor. Bu ipuçlarını takip eden ve çeşitli vesilelerle joker hakkı kazananlar her yarışmada 2 soruyu geçmeyi garantilemiş oluyor.Türk Telekom tarafından geliştirilen, sunuculuğunu Samet Güner’in yaptığı mobil bilgi yarışması eleq, her akşam saat 20.00’de IOS ve Android uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. eleq bilgi yarışması uygulaması App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor. 

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