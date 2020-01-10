Türk Telekom'dan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz WiFi

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz. Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık. Üstelik yolcular, uçuşları sırasında da uçak içindeki WiFi internet erişimlerine yine Türk Telekom sayesinde devam edebiliyorlar.” dedi.

Türk Telekom, İGA Wi-Fi şebekesi üzerinden bağlantı kuran kullanıcılara 1 saat ücretsiz internet erişimi sağlıyor. 1 saatlik ücretsiz kullanım sonrasında, kullanıcılar ücretli paket satın alabiliyor. Ücretli paket satın alma talebinde bulunan kullanıcılar, tüm gün kullanım veya 2 saat kullanım paketi olmak üzere, 2 farklı paket opsiyonundan faydalanabiliyor.

Teknik destek ekibi ve çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor



Güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı’nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlıyor.