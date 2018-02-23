Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Türk Telekom'dan çocuklara özel tanıtım filmi

    Türk Telekom'dan çocuklara özel tanıtım filmi

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Türk Telekom, Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri; Tablolar Konuşuyor, Günışığı, Sesli Adımlar, Amatör Spor Kulüpleri ve Türk Telekom Okulları için bu projelerde eğitim gören çocukların da yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

    Türk Telekom, ‘Türkiye’ye Değer’ mottosu ile toplumsal hayata değer katmayı ve eşitsizlikleri azaltmayı amaçladığı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için bu projelerde eğitim gören çocukların da yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı. 

    Mozart’ın bestesini çalan ve Günışığı projesinde eğitim gören Utku Taha Tekgül’ün piyona çalmasıyla başlayan filmde, Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin dört bir yanında az gören çocukların yanlarında olduğu mesajı veriliyor. Boks ringinde tek başına azimle antrenman yapan Zonguldak Amatör Spor Kulübü sporcusu Selma Karakoyun’un hayallerini gerçekleştirmesinin anlatıldığı filmde ayrıca; Tablolar Konuşuyor, Günışığı, Sesli Adımlar, Amatör Spor Kulüpleri ve Türk Telekom Okulları hakkında bilgi veriliyor. 

    Çekimleri 5 farklı mekanda gerçekleşen tanıtım filmi için 50 kişilik bir ekip görev aldı. Filmde Muhammed Ali, Mozart, Ahmet Hamdi Tanpınar, Osman Hamdi Bey ve Pisagor karakterlerine hayat verildi. 

    Filmin Künyesi 

    Reklamveren: Türk Telekom 
    Reklamveren Yetkilileri: Hamdi Ateş, Celal Tellioğlu, Esad Sivri, Ali Kılıçlıoğlu 
    Reklam ajansı: Pat Medya 
    Senaryo: Derya Banişta 
    Proje Yöneticisi: M. Savaş Pat 
    Yönetmen: Mehmet Parmaksız 
    Görüntü Yönetmeni: Janina Wojciechowski 
    Yönetmen Yardımcısı: Ahmet Burçin Kılıç 
    Yapım Şirketi: Pat Medya 
    Mecra: Online

    Etiketler: türk telekom , öğrenci , eğitim
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri