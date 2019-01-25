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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.01.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Türk Telekom, yeni hissedarının katılımıyla olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi

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Türk Telekom, yeni hissedarının katılımıyla olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurulunu 25 Ocak Cuma günü Ankara’da gerçekleştirdi. Şirketin önceden planlanarak kamuoyuna duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara’daki Genel Müdürlük Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Konu ile ilgili olarak Türk Telekom’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ana hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hissedarlarımızın bir araya geldiği Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda şirket Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı. Böylece yeni hissedarımızın Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ne işlenmesi gerçekleşirken; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler de onaylandı.”

“Genel Kurul’da şirketimizin en üst seviye yönetim ve temsil makamı olan Yönetim Kurulu’nun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısının 12’den 9’a düşürülmesine karar verildi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman’ın Yönetim Kurulu’na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi.”

Türk Telekom’un 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu ise her yıl olduğu gibi önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.

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