Türk Telekom Total Protection tanıtıldı

Bu iş birliği kapsamında Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen yeni koruma çözümü, Mart 2018'den itibaren Türk Telekom'un mobil ve genişbant müşterilerine sunulacak. Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olarak farklı paketler arasında seçim yapabilecek. Türk Telekom Total Protection müşterilerin sahip olduğu veriyi, belgeleri ve cihazları virüslere, istenmeyen içeriklere ve zararlı yazılımlara karşı koruyacak.

McAfee ve Türk Telekom arasındaki ortaklık, telekom liderinin bilgisayarlar için sunduğu internet koruma çözümüne kadar uzanıyor. Türk Telekom, abonelerine 10 yıldır McAfee güvencesiyle PC koruma hizmeti sunuyor. Türk Telekom Total Protection, firma tarafından müşterilerine sunulan ve farklı türdeki pek çok cihazı kapsayabilen ilk koruma çözümü olarak önem taşıyor.

Tüketicilerin gerek evlerinde gerekse dışarıdayken her geçen gün daha fazla internet kullandığını dile getiren McAfee Global Tüketici Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Pedro Gutierrez, bu trende paralel olarak güvenlik risklerinin de artış gösterdiğini vurguluyor: "McAfee her gün yeni ve artan türde tehditler gözlemliyor. Türk Telekom, bizim tüketicileri bu tür tehditlerden koruma vizyonumuzu paylaşıyor. Böylelikle kullanıcılar kaç farklı cihaz kullanırsa kullansın; ister evlerinde ister dışarıda internete bağlıyken her an huzurlu ve güvenli hissetmeleri mümkün oluyor."