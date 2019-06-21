Türk Telekom seçimler için hazırlıklarını tamamladı
Türk Telekom, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde kesintisiz iletişimi sağlamak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Şirketin Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom ve Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyonu sağlandığını ve seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldığını belirtti.
Türk Telekom, yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sürecinde iletişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi için mobil, genişbant ve sabit şebekelerinde hazırlık ve test aşamalarını tamamladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kıraç; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile koordineli bir şekilde hizmet vereceğiz. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sürecinde Türkiye genelinde iletişimi kesintisiz şekilde sağlamak üzere gerekli çalışmaları yaptık, tüm önlemleri aldık” dedi.
Kıraç, “İl seçim kurulları, siyasi partiler, medya, haber ajansları, önemli kamu kurum ve kuruluşları için halihazırda vermekte olduğumuz kesintisiz, hızlı, esnek network ve güvenlik servislerimizle, ülkemiz iletişim anlamında sorunsuz bir seçim süreci geçirecek. Seçim öncesinden, sonuçların resmi olarak açıklanacağı sürece kadar operasyonumuz için ekstra güvenlik tedbirleri aldık. Network ve servislerimizi yönettiğimiz Türkiye’nin en büyük Servis Yönetim Merkezi (SMC) ve Siber Güvenlik Merkezimiz (SGM) ile 7/24 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine hazırız” dedi.
“Kamu kurumlarından gelebilecek acil talepler için gerekli hazırlıklar tamamlandı”
Şirketin seçim güvenliğini sağlamak adına 360 derece bir çalışma gerçekleştirdiğini, tüm birim ve kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Kıraç, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hazırlıkları kapsamında Ankara ve İstanbul’da ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’ kurduk. Seçim güvenliği için 21-24 Haziran tarihleri arasında acil müdahale gerektiren müşteri servislerini önceliklendirdik. Kamu kurumlarından gelebilecek acil altyapı/servis yedekliliği talepleri için gerekli hazırlıkları tamamladık. 21-24 Haziran tarihleri arasında Türk Telekom Ankara ve İstanbul bölge ve Genel Müdürlük birimlerinde 7/24 seçime özel çalışma düzenine geçilecek. YSK ile koordineli olarak tüm önlemlerimizi aldık. Ayrıca YSK tarafından talep edilebilecek her türlü siber güvenlik ihtiyaçları için de ön hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.
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