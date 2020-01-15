Türk Telekom şebeke sorunu ile hücresel ağa erişilemiyor hatası nedir?

Türk Telekom şebeke sorunu ve şebeke yok hatası sabah saatleri itibariyle pek çok kullanıcının gündeminde yer alıyor. Kullanıcılar telefonlarını açtıklarında arama yapamıyor ya da hücresel bağlantısını kullanarak internete erişim sağlayamıyor. Tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren kullanıcılar ise Twitter'da art arda yaptıkları paylaşımlarda Türk Telekom erişim sorunundan dert yanarken, ekran görüntüleri paylaşanlar da oldu.



Türk Telekom kullanıcılarının bir kısmı 3G ibaresini telefonlarında görmesine karşılık hattın çekmediğini, sinyal alamadıklarını belirtirken, bazıları ise internete erişememek bir yana arama dahi yapamadığını belirtti.



Sorunla ilgili Türk Telekom yetkilileri tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.



