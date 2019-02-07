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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.02.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Türk Telekom PİLOT’un 7. dönemi için başvuru zamanı

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Türk Telekom PİLOT’un 7. dönemi için başvuru zamanı

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’un 7. dönemi için başvuru süreci 4 Şubat’ta başladı. PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, geniş mentor ve yatırımcı ağına erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı gibi birçok imkan sunuluyor. Ayrıca şehir dışından katılan ekipler konaklama imkânından faydalanabiliyor.

Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT’un yeni başvuru dönemi 4 Şubat’ta başladı.

Türk Telekom, PİLOT’un 7. döneminde iş birliği yapabileceği ve yenilikçi iş fikirleri olan teknoloji girişimlerinin başvurularını turktelekompilot.com.tr web sitesinden kabul edecek. 

Türk Telekom olarak, hedeflerinin yenilikçi girişimlerle iş birliği yaparak Türkiye ve sektör için ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra, girişimcilik ekosistemini geliştirmek olduğunu söyleyen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Türk Telekom olarak, PİLOT kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek, ülkemize ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım, çalışma ve desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi. 

Eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve siber güvenlik gibi alanlarda geleceği şekillendiren girişimlere PİLOT kapsamında öncelikli olarak destek verilecek. PİLOT’a kabul edilen girişimler 12 haftalık bir hızlandırma programına dâhil olacaklar. 

PİLOT‘a başvuran girişimler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek. 

Yapılan değerlendirmeler sonrası PİLOT’a katılmaya hak kazanan her ekibe Türk Telekom’un sağladığı 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, Türk Telekom’un mentor ağına, şirketin iş bağlantılarına ve yatırımcı ağına erişim, çeşitli eğitimler, ofis alanı, teknolojik altyapı, girişimlerinin çeşitli mecralarda tanıtımı, mobil iletişim desteği ve şehir dışından gelen ekiplere konaklama imkânı gibi birçok destek sunuluyor. Girişimler, Türk Telekom iş birimlerinden kendi alanlarında uzman profesyonellerden ve girişimcilik ekosisteminden, başarılı diğer girişimcilerden ve müşteri görüşmeleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışacaklar. Program sonunda ekiplerden doğrulanmış bir iş modelini esas alan "Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün" (MVP) ortaya çıkarmaları, geliştirdikleri MVP ve iş modellerini seçkin yatırımcıların katıldığı ‘Demo Day’ etkinliğinde sunmaları bekleniyor.

Türk Telekom’dan 56 girişime 3 milyon TL nakit destek 

Mentorluk başta olmak üzere sağlanan diğer tüm faydalara ek olarak Türk Telekom, programa kabul edilen her girişime global standartlarda nakit desteği de sağlıyor. Türkiye’de bu şartlarda destek veren tek kurum olan Türk Telekom’un PİLOT’tan bugüne kadar 56 girişim mezun oldu ve girişimler toplamda 3 milyon TL nakit desteği aldı. Bu 56 girişim, 2018 yılında toplam 280 kişiye istihdam sağlayıp, 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Aynı zamanda PİLOT’tan mezun olan girişimlerden 14’ü yatırım aldı. 

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Geçmiş dönemlerde böylesine başarılı girişimlere destek vermenin mutluğu ve gurunu yaşıyorum. Bu dönemde programımıza başvuracak herkese başarılar diliyorum ve henüz başvurmayanlara da acele edin diyorum” dedi. 

Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Türkiye ekonomisine sürdürülebilir kalkınma desteği sağlama amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un yeni başvuru dönemi 4 Şubat itibarıyla başladı. PİLOT’un 7. dönemi için başvurmak isteyen girişimler, başvurularını www.turktelekompilot.com.tr adresi üzerinden yapabilecek.

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