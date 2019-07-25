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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.07.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Türk Telekom, limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi

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Türk Telekom, limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi

Türk Telekom, yeni abonelerine yönelik limitsiz internet paketlerinde geçerli yeni kampanyasına ait fiyat listesini duyurdu.

1 Ocak’tan itibaren tüm Türkiye’yi limitsiz internetle buluşturan şirket, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi. Şirket, 35 Mbps ve üzeri yüksek hızdaki limitsiz paketlerinde indirime giderken, giriş seviyesindeki limitsiz paketlerinin de hızını yükseltti.

Buna göre, giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatı değişmeden paket hızı 8 Mbps’ye yükseltildi. Yeni kampanyanın en büyük sürprizi ise 35 Mbps ve üzeri yüksek hızlardaki limitsiz paketlerde yapılan indirimler oldu. 

Türkiye’nin limitsiz internete geçtiği günden beri tüketicilerin temel beklentisinin, özellikle yüksek hızdaki limitsiz paketlerin daha uygun fiyata sunulması yönünde olduğunu aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Yeni kampanyamız ile bu beklentiyi karşılamış olduk. Ev ve iş yerlerini Türk Telekom ile internete bağlayacak yeni müşterilerimiz, verecekleri 24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30’lara varan çok daha avantajlı fiyatlarla kullanabilecekler. Ayrıca, yeni kampanya kapsamında Türk Telekom'a gelen müşterilerimiz Muud Premium, TT WiFi Limitsiz, TT Depo 10GB, McAfee Güvenlik gibi özel ayrıcalıklı hizmetlerimizden 24 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecekler. 24 Mbps ve üstü hızlarda limitsiz paketlerimizi tercih eden yeni müşterilerimiz ise bu ayrıcalıklı hizmetlere ek olarak Türk Telekom Prime müşterisi olacak ve hem Türk Telekom Prime fırsatlarından faydalanacak hem de TT Akademi’nin 12 aylık İngilizce Online Eğitim Paketi'ne de ücretsiz olarak sahip olacaklar." 

Önal, limitsiz internet giriş paketlerinde de iyileştirmeye gittiklerini belirterek, "Giriş paketimizin fiyatını değiştirmeden paket hızını 6 Mbps’den 8 Mbps’ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece giriş seviyesindeki müşterilerimize artık aynı fiyata daha yüksek hızda limitsiz internet hizmeti sunuyor olacağız. Yine 12 Mbps’lik paketimizde de 5 TL’lik bir fiyat indirimi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Önal, limitsiz internet kullanmak istemeyen müşterilere özel olarak sundukları akıllı paketlerde de iyileştirmeye gittiklerini, müşteri kullanım alışkanlıkları üzerinde yaptıkları analizler sonucunda mevcut 100 GB akıllı paketlerin dünya standartlarında müşterileri için yetersiz kaldığını tespit ettiklerini ve akıllı paketlerini 200 GB'a yükselttiklerini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, "Yılın Kampanyası" adıyla sunulan avantajlı tarifelerden Türk Telekom’a yeni abone olacak müşteriler, 24 ay taahhüt vermeleri halinde yararlanabilecek.

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