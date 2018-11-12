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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2018 - 06:52, Son Güncelleme:

Türk Telekom 1 Ocak'tan itibaren AKN'siz internet sunmaya başlıyor

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Türk Telekom 1 Ocak'tan itibaren AKN'siz internet sunmaya başlıyor

Türk Telekom, resmi olarak 1 Ocak'ta başlayacak AKN'siz internet uygulamasından daha önce Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerini sınırsız limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, aralık ayından itibaren "Evde İnternet" limitsiz paketlerini güncelleyecek olan Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine de uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkanı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını belirtti.

Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca "Hediye GB" ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda "Limitsiz Ek Paket" gibi avantajlar tanımlayacaklarını ifade etti.

"Mevcut abone paketlerinin hızları ve kapasiteleri de artacak"

Hakan Dursun, yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesinden daha önce müşterilerine limitsiz paket seçenekleri sunmaya başlayacaklarını aktararak, AKN’nin kalkmasından mevcut müşterilerin olumlu etkileneceğini kaydetti.

Dursun, şunları kaydetti:

"Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB'lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri devreye girecek."

Bu sayede mevcut müşterilerinin limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdüreceğini vurgulayarak, "Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyimini iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler." bilgisini verdi.

 

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