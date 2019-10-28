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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Türk sularında 56 yeni canlı türü tespit edildi

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Türk sularında 56 yeni canlı türü tespit edildi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Akdeniz, Ege ve Marmara denizleri ile tatlı sularında yaşayan 56 yeni su altı canlısı keşfedildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Türk denizlerinde rastlanan 56 yeni canlı türü, dünya literatürüne girdi.

Akdeniz, Ege ve Marmara denizleri ile tatlı su alanlarında 2005 yılından bugüne sürdürülen araştırmalarda tespit edilen canlı türleri, EÜ'deki bilim insanları tarafından incelendi.

Çalışmalar sonucu, 1 balık, 1 böcek, 1 yumuşakça, 6 mercan, 20 eklem bacaklı ve 27 halkalı kurt türüne dünyada ilk kez rastlandığı belirlendi.

Deniz ve tatlı su alanlarında yaşayan canlı türleri, Türk bilim insanları tarafından isim verilerek dünya literatüründeki yerini aldı.

Türk sularında 56 yeni canlı türü tespit edildi

Yeni karşılaşılan türler arasında Mersin Körfezi'nin 10 metre derininde rastlanan bir canlı da yer aldı. Çamurlu alanda yaşayan ve uzun solungaçlı kurt türünün boyu en fazla 1 milimetre olarak ölçüldü. Gözleri bulunmayan bu kurt türüne Anadolu'daki biyoçeşitliliğe atfen "Prionospio Anatolica" adı verilerek bilimsel yayınlarla dünyaya duyuruldu.

İstanbul Küçükçekmece'deki çamurlu arazide yaşayan diğer bir kurt türü de göğüs bölgesinde ve beslenmeyi sağlayan organlarındaki kahverengi noktalarıyla diğer türlerden farklı olduğu belirlenerek "Polydrora brunneopunctata" ismiyle literatüre dahil edildi.

İzmir Körfezi'nde görülen 4 gözlü bir başka canlı türü de "Prionospio maciolekae" olarak bilim dünyasına kazandırıldı.

Türk sularında 56 yeni canlı türü tespit edildi

"Türk çeşitliliği fazlalaşacak"

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Dağlı, yaptığı açıklamada, tespit edilen canlılara ilişkin örneklerin fakülte müzesinde saklandığını belirtti.

Türkiye'deki biyoçeşitliliğin 2000 yılına kadar tam olarak anlaşılamadığına işaret eden Dağlı, "Türk denizlerinde biyolojik çeşitlilik çok fazla ama bu zenginlik yeterince ortaya çıkmadı. Biz Ege, Akdeniz ve Marmara'da iyi çalıştık, Karadeniz'de de araştırmalar artarsa tür çeşitliliği fazlalaşacaktır." dedi.

Dağlı, araştırmaların artmasıyla çok kısa sürede yeni canlı türlerini dünyaya tanıtacaklarını sözlerine ekledi.

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